LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI: « SLOGAN SVP-PATT-PT “UNICO VOTO UTILE PER L’AUTONOMIA”, NON CONDIVISIBILE SA DI “PRESUNZIONE”»

11.22 - mercoledì 21 settembre 2022

Lo slogan elettorale di SVP-PATT-PT: assolutamente non condivisibile. Come ad ogni campagna elettorale si sentono e leggono SLOGAN ovunque: sui manifesti elettorali, sui social, sugli autobus…ovunque tu vada riuscirai sempre a leggere lo slogan elettorale delle forze politiche in campo per l’appuntamento elettorale.

Premesso che non amo per nulla gli slogan elettorali, in quanto la POLITICA deve essere fatta ben di altro (gli slogan li lascio alla pubblicità), sono rimasto un po’ basito dallo slogan di SVP-PATT-PT… “L’unico voto utile per l’Autonomia”… Sono certo che il Segretario del PATT abbia voluto uno slogan forte, al fine di evidenziare che il voto agli autonomisti è utile e non inutile, ma uno slogan così sa di “presunzione”, così come l’evidenziare che l’alleanza SVP-PATT-PT sia l’unica che ha come punto focale la nostra terra; con ciò si evidenzia che chi vota FDI-LEGA-FI-MODERATI o l’ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA non ha a cuore non solo l’autonomia della nostra Regione e Provincia, ma addirittura la terra in cui viviamo.

Non sono per nulla d’accordo. Sono certo che i candidati che alcune forze politiche hanno messo in campo siano persone che hanno vissuto il nostro territorio e la nostra autonomia e non solo hanno a cuore il nostro territorio e la nostra autonomia, ma l’hanno tatuata! Dico molti e non tutti, in quanto vi sono anche candidati “fuori zona” che, magari, non hanno a cuore il nostro territorio e le nostre peculiarità.

L’unico voto utile per l’Autonomia quindi non è il voto all’asse SVP-PATT-PT, bensì ai candidati che hanno il nostro territorio e le sue peculiarità, compresa l’autonomia, tatuate sul cuore!

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento – #terzopolo