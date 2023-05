LORENZO RIZZOLI * DICHIARAZIONE REDDITI: « DESTINARE IL 2X1000 AD UN PARTITO PERMETTE DI FORMARE UNA NUOVA CLASSE POLITICA »

07.57 - sabato 13 maggio 2023

Egregio Direttore, vorrei condividere il mio pensiero in merito agli importanti aiuti che i contribuenti possono dare a diverse realtà, dalle realtà di culto, all’associazionismo fino ad arrivare ai partiti politici.

E’ ormai iniziata la “campagna dichiarazioni dei redditi”, momento nel quale i contribuenti si recano presso commercialisti o presso CAF al fine di redigere la dichiarazione dei redditi. All’interno del modello di dichiarazione dei redditi il contribuente può scegliere dove destinare l’8 per mille, il 5 per mille ed il 2 per mille; va ricordato che tutte le scelte sono effettuabili dal contribuente.

L’8×1000 è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso e le confessioni religiose – attualmente sono dodici – che hanno stipulato un’intesa.

Il 5×1000 indica una quota dell’imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Il versamento è a discrezione del cittadino/contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Ogni contribuente che effettua questa scelta destina all’ente da lui prescelto il 5×1000 delle proprie imposte effettive. La firma nell’apposito campo del 5×1000 da parte di un contribuente ad alto reddito comporta un trasferimento di fondi maggiore rispetto alla firma di un contribuente a basso reddito.

Dal 2014 è stato creato una nuova misura fiscale: il 2×1000. Tale misura, come nel caso del 5×1000 e dell’8×1000, non è un costo per il contribuente. Questa misura fiscale può essere destinata in favore di uno dei partiti politici che ha aderito al protocollo d’intesa.

Oggi molti di noi hanno aderito a molteplici associazioni o enti beneficiari del 5×1000; alterniamo di anno in anno la scelta di destinazione del 5×1000, in quanto troppe sono le associazioni in cui facciamo parte.

Relativamente alla scelta del 2×1000 credo che molti, oggi, non effettuino la scelta, in quanto disaffezionati alla politica. Credo fermamente che destinare il 2×1000 sia una scelta importante. Al di la dello schieramento politico, destinare il 2×1000 al partito politico significa aiutare il partito politico ad autofinanziarsi al fine di permettergli di formare nuova classe politica, di formare giovani appassionati della politica. Oggi come oggi assistiamo a politici che se ne fregano del partito politico, politici che creano una propria lista civica, quasi per scappare dalle incombenze di un partito politico riconosciuto. Destinare il 2×1000 ad un partito politico potrebbe significare aiutare quest’ultimo a formare nuovi politici.

*

Lorenzo Rizzoli