LORENZO RIZZOLI * CARO BOLLETTE: « BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS, IN TRENTINO CHI AIUTA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE? »

16.05 - martedì 20 settembre 2022

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS: chi aiuta le associazioni? Buongiorno, vorrei porre l’attenzione su un tema, a me molto caro. Oggi si parla di BONUS ENERGIA della P.A.T., di crediti di imposta statali per contrastare l’incremento del costo di energia elettrica e gas. Queste misure sono concesse sostanzialmente a chi (privato o impresa) è intestatario di un contratto di utenza con il gestore dell’energia elettrica e del gas.

Vi sono molte realtà sul territorio che non sono intestatarie di utenze ma che svolgono un ruolo sociale enorme. Mi riferisco alle associazioni sportive che svolgono l’attività nelle strutture pubbliche ed amministrate da società di gestione ad hoc (cito, a titolo esemplificativo, l’ASIS).

Queste associazione subiscono i rincari delle bollette altrui, in quanto si vedono almeno raddoppiare i costi di utilizzo degli impianti sportivi.

Ahimè tali associazioni non possono beneficiare dei crediti di imposta statali (in quanto non intestatari di utenza di energia elettrica e gas) e nemmeno del bonus energia della provincia autonoma di Trento, in quanto prive di intestazioni di utenze.

E quindi? Nessuno pensa a loro?

Io penso che queste realtà non possono vivere dei soli “contributi delle casse rurali”, ma abbiano bisogno di un aiuto più importante.

L’incremento delle bollette porta ad un incremento dei costi fissi di gestione; il bilancio della società che gestisce gli impianti sportivi del comune di Trento deve quadrare, certo, ma è anche vero che la società che gestisce gli impianti sportivi del Comune di Trento è a partecipazione pubblica.

Io penso che uno stanziamento ad hoc, in caso di risorse disponibili, da parte del Comune di Trento al fine di coprire parzialmente l’incremento esponenziale dei costi fissi di gestione di un’associazione sportiva possa costituire ossigeno per queste ultime.

Altrimenti il rischio è che l’incremento dei costi fissi faccia sparire molte delle associazioni sportive presenti sul territorio.

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento – #terzopolo