LORENZO RIZZOLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « DIVINA È SOSTENUTO DA TRE LISTE, I CENTRISTI SI RAGGRUPPINO A LUI IN ALTERNATIVA ALLA DESTRA »

16.19 - sabato 12 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

il centro del Cdx e del Csx sarebbe in grado di fare qualcosa? Nell’attesa che le diverse liste riempiano i 34 candidati da proporre alla cittadinanza per le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trento, la “notizia bomba” è stata quella lanciata da un gruppo che segue l’ex senatore della Lega Sergio Divina. Infatti, se Divina fu nominato dalla Lega come Presidente del Centro servizi culturali santa Chiara, lo stesso Divina, per coerenza, si è dimesso da Presidente del Centro in quanto in totale disaccordo con quanto sta facendo la Lega sul territorio provinciale.

Dimessosi si è anche reso disponibile ad una “corsa alle provinciali” con l’adesione di tutti coloro che non si riconoscono più nel partito del leader Matteo Salvini. Non solo, ma di tutti coloro contrari a sostenere un governo provinciale Fugatti Bis. Quindi Divina “corre” in solitaria, sostenuto, si legge, da tre liste.

Sarebbe interessante se tutte le forze politiche centriste si raggruppassero insieme a queste tre liste per dare vita ad un progetto alternativo a quanto propone la destra (Lega+ fratelli d’Italia) e a quanto propone la sinistra (Pd+ futura); quanto consenso otterrebbe? Credo che diverse forze politiche, compreso il “mondo dei civici”, si sposterebbero da dove sono ora in quanto la collocazione naturale sarebbe diversa. Nascerebbe cosi un centro forte, alternativo al bipolarismo e credo che riuscirebbe ad ottenere un buon consenso.

Da sempre sogno una politica tripolare in un mondo che, invece, evidenzia solo un bipolarismo. Ci provammo, qualche anno fa, assieme a Patt e UpT (ero presidente di #inMovimento) in vista delle elezioni amministrative del comune di Trento 2020 e sono sempre rimasto dell’idea che il progetto politico proposto, se fosse stato messo in atto, sarebbe, oggi, vincente! In politica, come nella vita, volere è potere!

*

Lorenzo Rizzoli – Trento