LETTERA FIRMATA DA GRUPPO VITICOLTORI TRENTINI * SALORE CSR – MILANO: «STONATA LA PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO TUTELA VINI, NON RISPECCHIA IL NOSTRO OPERATO»

07.42 - sabato 5 ottobre 2024

Gentilissimo Direttore,

siamo un gruppo di viticoltori trentini e vorremmo dire la nostra in merito alla partecipazione di Consorzio Vini del Trentino al Salone CSR per rappresentare un’eccellenza nella sostenibilità vitivinicola. L’abbiamo già scritto più di una volta: se vogliamo raccontare al mondo che in Trentino gli asini volano, almeno mettiamoci d’accordo prima.

La notizia della partecipazione del Consorzio di Tutela Vini del Trentino al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di Milano, il prossimo 10 ottobre, con il direttore Graziano Molon in veste di relatore all’incontro “Partecipazione e condivisione: cresce l’approccio collaborativo” suona un po’ stonata.

L’evento, che sarà un’importante occasione di confronto sul ruolo crescente delle imprese e delle istituzioni nella promozione di progetti che coinvolgono attivamente le comunità locali, migliorando la coesione sociale e contribuendo allo sviluppo territoriale, non sembra affatto rispecchiare il reale operato del nostro Consorzio.

La narrazione di un modello cooperativo trentino fondato sulla partecipazione e condivisione di valori e pratiche, che permetterebbe al Consorzio di rappresentare un’eccellenza nella sostenibilità vitivinicola, è ben lontana dalla verità che molti agricoltori vivono quotidianamente.

Basti ricordare la presentazione del 2° bilancio di sostenibilità dello scorso giugno, nella sala del Muse, dove non c’era traccia di agricoltori, nonostante le numerose sedie vuote. È difficile parlare di partecipazione quando chi lavora la terra, chi vive direttamente le sfide e le complessità del settore vitivinicolo, non viene coinvolto in eventi e decisioni che li riguardano da vicino.

Il vero problema è che la Cooperazione trentina non ha realmente abbracciato il concetto di condivisione e partecipazione. Molte decisioni vengono prese ai vertici, lontane da chi dovrebbe essere il vero protagonista: gli agricoltori. Si parla tanto di sostenibilità, di inclusione e di impatti positivi sul territorio, ma quando arriva il momento di agire, ci si scontra con una realtà dove i valori rimangono sulla carta e l’inerzia diventa la regola.

Partecipare a eventi come il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale è sicuramente un’occasione importante, ma sarebbe ancora più significativo se, per una volta, si facesse un passo indietro e si cominciasse a costruire un dialogo autentico e trasparente con chi lavora ogni giorno per portare avanti la viticoltura trentina. Altrimenti, rischiamo di raccontare al mondo una storia che non ha radici nella realtà.

*

Giuliano Preghenella, Lucio Caldera, Frapporti Mariano, Enrico Dalpiaz, Siro Coveli, Marco Cappelletti, Stefano Scrinzi, Luigi Raffaelli, Roberto Delaiti, Sergio Baroni, Andrea Vaona, Renzo Cont, Alessandro Enderle, Massimo De Eccher, Andreolli Fabrizio, Scrinzi Alessio, Massimo Preghenella, Bruno Dalpiaz, Mauro Piffer, Dalprà Settimo, Veronica Giovannini, Osvaldo Parisi,

Silvano Galvagni, Dario Giuliani, Vicentini Luca, Marco Miori, Giorgio Tomasi, Raffaele Rossi, Enrico Furlani, Marzadro Manuel, Simone Brugna, Giorgio Sandrinelli