LEONARDI (FORZA ITALIA) * LAVORI CONSIGLIO PAT : “ NO A PROCESSI MEDIATICI, CI TROVIAMO A DOVERE METTERE MANO A DECENNI DI IMMOBILITÀ SULLA GESTIONE GRANDI CARNIVORI “

22.32 - sabato 6 maggio 2023

Caro Direttore Franceschi,

sottopongo ai lettori di Opinione la mia lettera che oggi il quotidiano “T” ha pubblicato. Grazie per l’ospitalità.

Per noi di Forza Italia l’aula del Consiglio provinciale è il luogo deputato al confronto politico, dove si legifera per il bene dei trentini. Non ci pare sia vissuta con le stesse nobili intenzioni da quel centrosinistra che spesso e volentieri ha la tentazione di trasformare l’aula in forca caudina o, peggio, in luogo dove tenere in ostaggio la maggioranza chiamata a prendere decisioni.

Dico questo all’indomani dello stracciarsi le vesti dell’opposizione e delle accuse di mancato rispetto del Consiglio da parte del Presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, per lo spostamento di qualche giorno (da giovedì a martedì, ma si era data disponibilità a riunirsi in forma straordinaria anche lunedì prossimo) della seduta straordinaria di informazione sulla gestione degli orsi. Il Presidente è stato chiamato a Roma per prendere parte al Consiglio dei ministri non dunque ad un appuntamento tanto per prendere l’aereo e fare un giro nella capitale.

Ad un mese di distanza dal tragico fatto della Valle di Sole, il centrosinistra ha ritenuto che della faccenda non si fosse parlato abbastanza e che vi fosse la necessità di affrontarla anche dai banchi del Consiglio. Ora, anche se di quanto è accaduto è stata data sui media locali e nazionali una copertura eccezionalmente vasta, riservata a pochissimi altri accadimenti avvenuti da queste parti, si può capire il desiderio di un confronto politico.

Anche se purtroppo annunciato con un taglio (visto che la seduta è stata chiesta dal centrosinistra) tutto teso a dare colpe, all’insegna dell’ “io avrei fatto così”, del “noi ve l’avevamo detto”, se non peggio. Perdipiù in una legislatura che ha visto un numero senza precedenti di sedute d’informazione, svariate decine, richieste dall’opposizione.

Insomma giovedì c’era voglia di forca caudina, amplificata magari dalla diretta streaming della seduta e, quando il Presidente Fugatti ha annunciato di dover partire per Roma e di dover posticipare dunque la seduta, ho visto i sorrisi soddisfatti sui volti di alcuni autorevoli membri dell’opposizione mentre esclamavano “E allora adesso facciamo un po’ di cinema”, di confusione, insomma. Sì perché la vera intenzione dell’opposizione non era quella di offrire soluzioni serie sul tema della gestione dei carnivori (del resto in 15 anni di legislature a guida centrosinistra gli orsi sono aumentati in Trentino da 4 a oltre 100 esemplari, senza ci pare correttivi utili di alcun tipo) ma di trasformare la seduta consiliare in una sorta di processo mediatico a chi si trova a dover mettere mano a decenni di immobilità sulla gestione dei grandi carnivori.

Ma parliamo dello stesso centrosinistra che in queste legislatura non si è si fatto scrupolo nemmeno di abbandonare l’aula, guidata da un autorevole membro del Pd, quando non si era trovata d’accordo sull’accantonamento di un tesoretto di bilancio da parte di Fugatti, tesoretto che si è poi fatalmente rilevato utilissimo in questi anni con un susseguirsi di eventi sfortunati certo non comune. In quel caso, abbandonare il Consiglio e lasciare che fosse la sola maggioranza a votare il provvedimento economico, le Istituzioni, l’aula non era stata svilita?

In politica la memoria è molto corta, la tentazione di doppiopesismo è frequente, ma noi azzurri che il liberalismo ed il confronto democratico lo abbiamo impresso nel nostro dna, queste accuse le rispediamo al mittente, confermando allo stesso tempo la nostra vicinanza al governatore Fugatti chiamato anche a risolvere tematiche troppo a lungo nascoste sotto al tappeto da chi ora ha anche la faccia tosta di pontificare.

*

Giorgio Leonardi

Consigliere provinciale

Coordinatore regionale Forza Italia T.A.A.