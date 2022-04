LEGAMBIENTE * BY-PASS TRENI: « ADERIAMO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 2 APRILE “SALVIAMO TRENTO DALLA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA”, INVITIAMO I NOSTRI SOCI E SIMPATIZZANTI A PARTECIPARE »

11.33 - venerdì 01 aprile 2022

Il Circolo di Trento di Legambiente aderisce alla manifestazione del 2 aprile “Salviamo Trento dalla circonvallazione ferroviaria AC/AV” e invita i propri soci e simpatizzanti a partecipare.

Il progetto presentato da RFI presenta numerosissime criticità ambientali, messe in risalto anche dall’APPA e dalla Commissione Nazionale del VIA, che hanno chiesto modifiche ed integrazioni riguardanti soprattutto l’analisi di rischio per l’intervento sul SIN (Sito inquinato di Interesse Nazionale) di Trento Nord, le garanzie che gli scavi non comportino un aumento dell’inquinamento, ma anche sulla stabilità del fronte roccioso di Via della Malvasia, sull’impatto idrologico e sui terreni agricoli.

Ribadiamo che, anziché studiare delle modifiche (necessariamente limitate per rimanere nei tempi imposti dal PNRR) ad un progetto potenzialmente pericolosa e di forte impatto su una parte di città, sarebbe molto più opportuno valutare seriamente le alternative emerse anche durante il Dibattito Pubblico: da una parte, l’alternativa di tracciato in Destra Adige che, anche se necessariamente meno approfondita del progetto a cui hanno lavorato per anni tecnici di Rfi e Italferr, costituirebbe una circonvallazione per l’intera città ed eviterebbe i problemi (interferenza con il SIN, abbattimento di edifici, problemi idro-geologici della Marzol) del progetto RFI; d’altra parte, le politiche di gestione dei trasporti merci che effettivamente incentivino lo spostamento su ferrovia e riducano il “traffico deviato” sull’asse del Brennero.

Un by-pass ferroviario della città di Trento (e delle altre principali città) può comunque essere importante anche per migliorare il trasporto locale, facilitandone la coesistenza col trasporto merci, ma andrebbe studiato in questo senso.

*

Circolo di Trento di Legambiente