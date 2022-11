LEGA GIOVANI TRENTINO * DALPALÙ: LEONARDELLI, « LA MIGRAZIONE DA UN PARTITO ALL’ALTRO RAPPRESENTA UNA TRISTE TENDENZA DI EROSIONE DEL VALORE DELLA POLITICA »

10.44 - martedì 15 novembre 2022

Cambi di casacca, Leonardelli (Lega Giovani TN): “Per il gruppo giovani della Lega Trentino la militanza è una nobile scelta di campo.” In seguito al cambio di gruppo consiliare da parte della neoeletta Cons. provinciale Bruna Dalpalù il Coordinatore della Lega Giovani Trentino, Marco Leonardelli, dichiara quanto segue:

“Ho appreso con tristezza della scelta della Cons. Bruna Dalpalù di aderire al gruppo di Fratelli D’Italia Trentino. Per il gruppo giovani della Lega del Trentino la militanza è una nobile scelta di campo dettata, prima di ogni altra cosa, dalla spinta di un ideale e dall’amore per il territorio. La migrazione da un partito all’altro, soprattutto in fase pre-elettorale, rappresenta invece una triste tendenza di erosione del valore fondamentale della politica, il servizio al cittadino e al territorio.

Mi chiedo come si possa pretendere dai cittadini che si fidino di un modello politico in cui la maggioranza scelta da loro per governare la Provincia di Trento sia costantemente succube di cambi di casacca effettuati con il solo intento carrieristico di beneficiare i propri interessi elettorali e non quelli dei cittadini, mettendo a repentaglio il lavoro della Giunta provinciale, del Consiglio Provinciale e soprattutto dando spazio all’ennesima disillusione degli elettori nei confronti della classe politica.

Il gruppo giovani della Lega Trentino non ha mai visto di buon grado le migrazioni da un partito all’altro, che fossero esse a beneficio della Lega o a suo discapito, se non nei rari casi in cui il motivo fosse chiaramente legato alla coerenza personale e ad una scelta di campo netta a difesa di una idea. Ciononostante siamo profondamente favorevoli all’indipendenza dei rappresentanti (consiglieri, deputati, ministri), perché molte volte i partiti seguono una linea che si allontana dalla visione dei rappresentati, rendendo legittimo un cambiamento, mentre i recenti passaggi dalla Lega a FdI, ultimo quello in questione della Cons. Bruna Dalpalù, non sembrano avere nulla a che fare con delle legittime scelte di campo ideologico bensì solo ed esclusivamente con il puro interesse personale, visto che la Consigliera aveva rinnovato da poco la sua militanza con la Lega.

Cos’è cambiato da Luglio ad oggi? Come mai, a differenza del nostro movimento giovanile che lo ha fatto pubblicamente, non ha mai espresso la sua insofferenza per l’attuale parabola gestionale del partito in Trentino? E’ lamentabile che la credibilità del centrodestra sia messa a repentaglio dalle mire personali di determinati “politici”; proprio per questo faremo sentire la nostra voce a finché alle prossime elezioni siano candidati solo coloro che hanno dimostrato di avere a cuore gli ideali portati avanti dal nostro partito, battendosi internamente per le nobili cause della militanza e non fuggendo per poi allegare problemi che precedentemente non avevano mai evidenziato. Rispettiamo profondamente gli elettori e continueremo a batterci a fin che la politica torni ad essere un’arte di cui inorgoglirci e non un mercato di cui vergognarci.

Chiediamo infine al nostro partito di sapere valorizzare coloro che credono nella militanza e nella politica come forma massima di servizio al nostro territorio, altrimenti sarà sempre più difficile spiegare ai giovani, che si avvicinano alla politica per cambiare qualcosa, che le istituzioni e l’attività partitica possano essere la risposta.”

Marco Leonardelli

Coordinatore provinciale Lega Giovani Trentino