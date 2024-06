LAT – LIBERTÀ AGRICOLA TRENTINA * CONSORZIO VINI TRENTINO – PRESENTAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITÀ: «NON SI SONO RISCONTRATI SOLUZIONI UTILI AL SETTORE»

10.56 - mercoledì 19 giugno 2024

Gentile Direttore Franceschi,

i viticoltori trentini avevano grandi aspettative per la presentazione del secondo bilancio di sostenibilità del Consorzio Vini del Trentino, soprattutto in un momento di proteste agricole in Europa. Tuttavia, non essendo stati invitati, abbiamo potuto seguire solo un breve reel su Facebook, scoprendo che il direttore del consorzio è un chitarrista, ma senza altre novità rilevanti per noi.

Ci aspettavamo discussioni sull’adeguamento del protocollo di sostenibilità alle regioni limitrofe, che hanno successo nella salubrità dei prodotti e migliori remunerazioni per le uve, pur mantenendo la certificazione SQNPI.

Il bilancio presentato è negativo sia dal punto di vista della sostenibilità sociale, poiché non siamo coinvolti nelle decisioni, sia economico, con condizioni di vita e lavoro peggiorate e maggiori spese per sostanze costose senza concreti benefici ambientali.

Ci preoccupano le scelte politiche e ideologiche prese senza il supporto della Fondazione Mach. Dubitiamo che siano stati discussi argomenti cruciali come le varietà tolleranti e le nuove tecnologie per una reale sostenibilità ambientale.

Confidiamo nelle parole dell’Assessore Zanotelli, che ha sottolineato le molte sfide della sostenibilità, dall’attenzione all’ambiente alla redditività e al ricambio generazionale. Speriamo che le sue raccomandazioni vengano ascoltate, altrimenti il Trentino potrebbe affrontare le conseguenze del land grabbing.

*

Associazione Libertà Agricola Trentina.