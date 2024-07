KATIA ROSSATO * RSA TRENTINE: «APSP “MARGHERITA GRAZIOLI“ DI POVO, PROSEGUONO LE SEGNALAZIONI DI SITUAZIONI INACCETTABILI»

09.18 - lunedì 8 luglio 2024

Gentile direttore Franceschi,

rimango davvero senza parole davanti alle continue segnalazioni documentate fotograficamente che mi giungono dalla A.P.S.P. “Margherita Grazioli” di Povo. Se fino a qualche anno fa era sicuramente possibile giudicare la struttura come un fiore all’occhiello delle residenze per anziani sul territorio Provinciale, ora la realtà dei fatti parla totalmente di un’altra situazione. L’angolo cucina della sala da pranzo, si presenta con muffa un po’ ovunque, sotto al lavandino, sui muri e persino negli armadietti dove sono conservati bicchieri e brocche. Una mancanza incredibile ma soprattutto inammissibile a livello igienico sanitario, a cui nell’ultima settimana si sono aggiunte delle importanti infiltrazioni nel soffitto della struttura.

Dopo la situazione critica delle residenze protette adiacenti alla stessa A.P.S.P. che ho portato alla luce nel mese di giugno, ora queste segnalazioni che parlano chiaramente di un quadro generale allarmante e che deve essere affrontato il prima possibile. Quello che mi chiedo e quello di cui non riesco a capacitarmi, è come sia possibile che i vertici della struttura consentano situazioni del genere e qualora non si fossero accorti di quanto segnalato alla sottoscritta, la cosa sarebbe doppiamente grave! Ribadisco la mia volontà di ascoltare chiunque abbia qualcosa da segnalare o da portare alla luce in merito alle RSA trentine o qualsiasi altro problema meritevole della massima attenzione.

*

Katia Rossato

già Consigliere Provinciale e Regionale del Trentino