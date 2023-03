KAROL TABARELLI DE FATIS * RIO SALONE – VALLE SARCA: « I CITTADINI CI HANNO INOLTRATO FOTO CHE DOCUMENTANO L’ALTERAZIONE, ALLERTÀTI APPA – VVF – CORPO FORESTALE PAT »

23.14 - giovedì 30 marzo 2023

Gentile direttore,

anche in data odierna, giovedì 30 marzo, cittadini ci hanno inoltrato foto che documentano l’alterazione delle acque del Rio Salone, in Valle del Sarca (TN).

Anche oggi sono stati allertati APPA, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale Trentino.

Sarebbe preoccupante un qualsiasi rilascio non controllato di sostanze in corsi d’acqua già estremamente sofferenti, lo è ancora di più quando gli sversamenti sono continui o ripetuti a breve distanza nel tempo. Anche semplice materiale minerale disciolto in sospensione può compromettere i fragili equilibri fluviali impedendo a causa dell’aumento della torbiditá alla vegetazione fluviale base dell’ecosistema di fotosintetizzare, ed è ovviamente anche per questo i cantieri hanno precisi obblighi per evitare questo genere di impatti.

Ci sarebbe poi da chiedersi se nel materiale in sospensione ci sia solo calce, e a tutti gli effetti possiamo solo sperarlo.

Come associazione che si occupa di conservazione riceviamo con una certa frequenza documentazioni relative ad inquinamenti di corsi d’acqua superficiali, inquinamenti che spesso si ripropongono nel tempo per i medesimi siti.

Confidiamo che i nostri fiumi e torrenti, spesso inflazionati nelle operazioni di marketing turistico, possano godere dell’ attenzione che meritano: vigilando sulla loro salute, evitando prelievi idrici sconsiderati e considerando che le rive dei fiumi, con la loro vegetazione in questi giorni sotto attacco delle motoseghe, fanno anch’esse parte dell’ habitat fluviale.

*

Karol Tabarelli de Fatis

Delegato Regionale WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol