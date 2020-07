IRENE SAMPOGNARO * ANNIVERSARIO UCCISIONE BORSELLINO: « LA MEMORIA DEL SANGUE ONESTO VERSATO IN SICILIA DOVREBBE ESSERE SEMPRE VIVA »

Egr. sig. Direttore,

ho ricevuto un invito da parte di un’associazione che organizza la videolettura di un testo autobiografico scritto da un detenuto per reati di mafia (vedi allegato).

Sono rimasta molto colpita dalla scelta di “premiare” una persona si è macchiato di reati così gravi e per questo sta scontando l’ergastolo.

Oggi è l’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino e la memoria del sangue onesto versato in Sicilia dovrebbe essere sempre viva.

Invece ho l’impressione che iniziative apparentemente innocenti e civili come quella di un premio letterario, a mio parere, possono spegnere questa memoria.

Cordiali saluti,

Irene Sampognaro