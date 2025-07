GIULIANO PREGHENELLA E LUCIO CALDERA * CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO – CDA: «CHIEDIAMO IL DIALOGO, CAVIT RISPONDE CON LA BUROCRAZIA?»

17.01 - martedì 29 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

siamo due viticoltori soci della cooperazione, e con queste righe desideriamo condividere pubblicamente una richiesta che abbiamo recentemente rivolto al Consiglio di Amministrazione di Cavit, a nome anche di altri colleghi.

La riportiamo integralmente, perché crediamo parli da sé:

Lettera inviata al CdA di Cavit:

“Siamo Giuliano Preghenella e Lucio Caldera, vi scriviamo a nome di un gruppo di viticoltori soci della cooperazione. Ci definiscono ‘viticoltori ribelli’. Mah. Se con questo si intende che mettiamo in discussione le gerarchie, le abitudini consolidate e le procedure del ‘si è sempre fatto così’, allora sì, ci riconosciamo.

Questa volta vi scriviamo per una richiesta semplice ma importante.

In un periodo come quello attuale, segnato da incertezze profonde tra dazi, calo dei consumi, guerre frammentate e mutamenti climatici riteniamo fondamentale che ogni socio sia messo nelle condizioni di comprendere l’evoluzione del mercato del vino.

Per questo chiediamo, con rispetto e fermezza, che Cavit valuti la possibilità di istituire un report periodico (mensile, bimestrale o almeno trimestrale), che renda accessibili a tutti i soci le principali tendenze del mercato: vendite, canali di sbocco, criticità emergenti.

Non chiediamo dati riservati. Chiediamo informazioni essenziali, quelle che servono per programmare con responsabilità e consapevolezza il futuro delle nostre aziende.

In un sistema cooperativo, la condivisione della conoscenza non è un favore: è una forma di rispetto, ed è un dovere verso chi contribuisce ogni giorno con il proprio lavoro al valore di questo progetto comune.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro, e disponibili a dialogare sulle modalità e i contenuti di questo report.

Cordiali saluti,

Giuliano Preghenella e Lucio Caldera”

///

Questa la risposta ricevuta dal Presidente del CdA di Cavit:

“Gentili Soci,

il nostro modello cooperativo opera attraverso meccanismi di rappresentanza definiti.

Le undici Cantine sociali associate partecipano attivamente a questo processo, assicurando la rappresentanza di tutta la base cooperativa.

Vi rammentiamo pertanto, che il riferimento per i Soci viticoltori sono le Cantine in virtù del rapporto sociale in essere.

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione Cavit

Il Presidente”

Alcune considerazioni personali.

Prendiamo atto della risposta. Ma non possiamo nascondere una certa amarezza.

Abbiamo posto una domanda concreta, utile, legittima, che va nel senso della trasparenza, della corresponsabilità e della partecipazione informata.

Ci è stato risposto con un rinvio procedurale.

È vero: il modello cooperativo si basa su meccanismi di rappresentanza.

Ma non è scritto da nessuna parte che ciò impedisca un rapporto diretto tra chi produce valore nei campi e chi guida le strategie commerciali.

Non volevamo bypassare nessuno.

Volevamo semplicemente aprire una riflessione sul valore della trasparenza.

Tanto più che Cavit già redige e diffonde mensilmente un report sulle condizioni meteorologiche del mese appena trascorso.

Ma davvero è più utile continuare a descrivere ciò che ogni agricoltore può osservare da sé, e tacere invece su ciò che può orientare le scelte produttive e aziendali?

Il paradosso è evidente: si informa su ciò che è già noto, si tace su ciò che è decisivo.

Eppure, solo poche settimane fa, al Festival dell’Economia di Trento, durante il panel “Titani dell’impossibile – 130 anni di Cooperazione Trentina”, il presidente di Cavit Lorenzo Libera dichiarava:

“Abbiamo responsabilità enormi verso i 5300 viticoltori soci e il territorio. Auspico compattezza per affrontare le sfide comuni.”

Parole che condividiamo.

Ma se basta una richiesta costruttiva per ricevere una risposta burocratica, la compattezza rischia di restare uno slogan.

A maggior ragione ci chiediamo: che senso ha che la Cooperazione Trentina lanci in parallelo il ciclo di incontri “Prospettive Cooperative”, con lo slogan:

“Il futuro della cooperazione trentina si discute, si costruisce insieme”

se poi la realtà concreta è fatta di silenzi, distanze, chiusure?

Ce lo ha ricordato anche il prof. Stefano Zamagni, nella sua recente Lectio magistralis a Stava:

“La fiducia non si compra né si impone: si costruisce nella comunità. E la cooperazione non può vivere solo di procedure o di potere. Deve tornare ad essere relazione, reciprocità, accesso equo alla conoscenza.”

È esattamente questo il senso della nostra proposta:

più condivisione, più trasparenza, più fiducia reciproca.

Perché la vera forza di una cooperativa non sta nei palazzi, ma nella relazione viva tra chi lavora e chi decide.

Noi, da parte nostra, continueremo a portare avanti un’idea di cooperazione fondata sul dialogo e sulla responsabilità condivisa.

Senza secondi fini, senza cercare rotture, ma anche senza fare finta che vada tutto bene. Perché in cooperazione, come nella vita, non possiamo permetterci di essere ignavi.

*

Giuliano Preghenella e Lucio Caldera