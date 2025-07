GIORGIO DEVIGILI * CONSIGLIO COMUNE MEZZOLOMBARDO (TN): «HO RASSEGNATO LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE, PER RIPRENDERE LA MIA ATTIVITÀ DI CARDIOLOGO»

09.21 - sabato 12 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi

comunico anche ai suoi lettori di aver rassegnato le mie dimissioni da Consigliere comunale di Mezzolombardo, eletto nella lista Assieme. Una scelta dettata principalmente dalla ripresa a pieno ritmo della mia attività professionale di cardiologo. Questa decisione non rappresenta, però, un passo indietro dalla politica.

Continuerò a dedicare parte del mio tempo a favore della collettività, rafforzando il mio impegno civico, e il mio impegno politico sostenendo con maggiore determinazione Assieme, il movimento che ho fondato nel maggio 2023. Un movimento nato per offrire risposte concrete ai bisogni reali di Mezzolombardo, mettendo le persone al centro del dialogo e delle scelte, come strumento di crescita comune, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni, con la loro gioia di vivere e le loro grandi speranze.

Perché la politica significa essere parte di una comunità, voler bene al proprio paese e prendersene cura per il bene di tutti. Ringrazio il consigliere Paolo Mazzoni per aver condiviso questo passaggio, e rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a Danilo Devigili, che subentrerà in Consiglio al posto mio e che saprà interpretare il ruolo con impegno e spirito di servizio.

A chi ha riposto in me la propria fiducia va il mio sincero grazie. Continuerò a esserci con la passione di sempre.

*

Giorgio Devigili

Mezzolombardo (Tn)