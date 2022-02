GIACOMO BEZZI * CRISI RUSSIA – UCRAINA: « L’EUROPA È UN ELEFANTE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO, MA È UN PULCINO POLITICO »

9.12 - mercoledì 23 febbraio 2022

Europa elefante amministrativo e finanziario ma pulcino politico. Non c’è dubbio che quella di Putin sia una invasione rispetto ai territori da un ventennio riconosciuti come Ucraina ma c’e’ un distinguo da fare.

Quando 5 anni fa sono stato nel Donbass ad una conferenza con i sindaci del territorio a spiegare come è nata l’autonomia trentina mi sono reso conto che quei territori sono culturalmente ed identitariamente russi esattamente come la valle Aurina o la val Gardena sono sudtirolesi.

Quindi il modello dello statuto di autonomia inventato da Alcide De Gasperi a Parigi era secondo me unica via d’uscita al conflitto!

L’Europa e l’Ucraina lo avrebbero dovuto proporre ma purtroppo i soldi delle miniere in mano ad ex oligarchi russi legatisi all’occidente e che tengono alla fame e povertà il Donbass non lo hanno permesso.

Chiedetevi come mai questa è la prima guerra dove i profughi -anziché scappare- fuggono verso gli invasori e sarà tutto più chiaro a noi europeisti convinti.

*

Giacomo Bezzi

Già Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e Consigliere di Forza Italia