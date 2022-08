GABRIELLA POMA * PISCINA PRABI ARCO (TN) – REPLICA AD ASSESSORE IOPPI: « CI SONO 220 ATLETI CHE CHIEDONO ADESSO DI NUOTARE IN UNA VASCA OLIMPIONICA DA 50 MT, NON TRA 20 ANNI »

20.08 - domenica 21 agosto 2022

Se un argomento interessante viene dibattuto da ben cinque interventi politici sui media nell’arco di una settimana, allora l’ argomento diventa scottante. E fa notizia. Sarebbe stato più produttivo che qualcuno si fosse preso la briga di ” ascoltare ” la voce di chi ha un’ opinione diversa, sia per mission politica sia per placare la polemica. Dato che così non è stato, nonostante la richiesta via social (stesso strumento usato dal nostro primo cittadino) di avere un incontro pubblico sull’argomento, è arrivato il momento di chiedere ciò che avremmo voluto domandare a voce, e di farlo per iscritto.

Premettiamo che le domande sono molte e non riusciremo a farle tutte adesso in queste righe. Perché il nuovo impianto natatorio sorgerà a Prabi, luogo ampiamente criticato perché non c’è abbastanza sole per riscaldare l’acqua, e l’ olimpionica invece non ci può stare? Quanto costerà riscaldare le nuove piscine ludiche e mantenerle continuamente attive? Di quale sostenibilità economica si parla? Un’ olimpionica non necessita di essere riscaldata, perché l’acqua si riscalda per irraggiamento e per gli sportivi l’acqua calda è controproducente.

Una piscina di 25 mt con 4 corsie non è sufficiente per gli sportivi, sarebbe più piccola di quella comunale di Riva che è già superaffollata di utenti. La futura copertura di cui parlate, quanto costerà? E perché allora non farla adesso sull’ olimpionica, riducendone la larghezza ma mantenendone la lunghezza? Esiste già un progetto concreto della piscina olimpionica sovracomunale? E quanto costerà ai cittadini della Busa? Noi un’idea ce la siamo fatta di quanto costa fare un impianto nuovo da 50 mt: è una cifra fuori misura. Sarebbe corretto spendere tutto questo denaro pubblico per una cosa che si ha già ma si vuole distruggere? È stato chiesto all’ opinione pubblica?

Quale reale capacità di utenza avrà il nuovo impianto di Prabi e a chi sarà realmente rivolto? Attualmente la capacità è di 700 persone ed è aperto a TUTTI.

Perchè non è stata chiesta anche una consulenza all’architetto che ha progettato il parco acquatico di Merano, struttura che ha la piscina olimpionica ( di cui sono state addirittura aumentate le corsie) oltre alle piscine con gli scivoli? Oppure far riferimento ai progetti di Rovereto o Molveno? Perché in fase progettuale non è stato chiesto di mantenere la vasca da 50mt (ridimensionandola, volendo) a Prabi?

Si fa cenno ai trampolini per i tuffi: ma lo sapete cosa significa allenare ai tuffi? Bisogna essere prettamente al coperto, per 11 mesi l’ anno, per il silenzio, la concentrazione, i punti di riferimento… E come direbbe Giuliana Aor (allenatrice della Dallapè): ” con 2 trampolini non si va da nessuna parte, ci vogliono le piattaforme fino a 10 MT”.

Si fa anche cenno all’attività agonistica: ma la gente lo sa che la Busa vanta la squadra Campione di Italia 2022 di nuoto salvamento ( dalle categorie dei più piccoli fino ai più grandi), vanta la vicecampionessa mondiale di nuoto salvamento, la campionessa europea della stessa disciplina e ben 4 atleti della nazionale azzurra? E lo sapete che il salvamento è una disciplina che si nuota nelle vasche olimpioniche? Loro sono un orgoglio per la nostra cittadinanza.

Durante l’ elaborazione del nuovo progetto di Prabi, sono state interpellate le società sportive locali natatorie e non , la FIN trentino e il CONI per avere l’ opinione dei veri esperti del nuoto, della gente realmente competente del settore? Un assessore dello Sport tutte queste cose dovrebbe saperle e noi siamo qui per ricordarle a lui e ai cittadini dell’ Alto Garda.

Ultima considerazione: ci sono 220 atleti dai 7 anni in su che chiedono di continuare a nuotare in una piscina olimpionica da 50 mt ADESSO, non tra 20 anni in un progetto utopistico. Ci saremmo aspettati di avere l’ assessore allo Sport dalla nostra parte come alleato. Perché se gli atleti hanno il DIRITTO di nuotare in una vasca da 50 mt, l’ assessore dello sport ha il DOVERE di garantire loro questo.

*

Gabriella Poma per conto del “Comitato #salviamolapiscinadiprabi”