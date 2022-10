FRANCESCA GEROSA * PRESIDENTE MELONI, « HO VISTO IN TE SGUARDI DI ORGOGLIO E DOLCEZZA, MA SEMPRE CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ »

15.21 - domenica 23 ottobre 2022



IL MIO AUGURIO DI BUON LAVORO A GIORGIA MELONI

Lo ammetto. Mi sono commossa questa mattina, e i miei occhi sono diventati lucidi per l’emozione. Vederti camminare con quello sguardo fiero di chi sa quanto è stato faticoso arrivare là, di quanta dedizione e quanto spirito di servizio sono stati necessari, quanti sacrifici; ho visto in te uno sguardo pieno di orgoglio insieme a sguardi pieni di dolcezza, ma sempre consapevoli di quanta responsabilità è racchiusa in quell’incarico che più di tutti meritavi e che ti ha fatto entrare nella storia.

Un’emozione unica per l’Italia, ma ancora di più per tutti noi militanti, che abbiamo sempre creduto in te e lavorato in questi anni, ognuno nel proprio piccolo, sui nostri territori sotto la tua guida sicura. Mio figlio questa mattina mi guarda e mi chiede: “Mamma, perché sorridi guardando nel vuoto?”

Stavo rimettendo insieme i ricordi di questi ultimi anni: campagne elettorali, chilometri macinati con entusiasmo, gazebo, riunioni e incontri e tante persone incontrate; anche momenti di sconforto, quelli che ti vorrebbero spingere a mollare, ma che tu non ascolti perché alla fine la tua passione vince sempre su tutto. Perché la tua grinta e la tua passione sono sempre stati da esempio.

Mi sono sentita felice e orgogliosa di appartenere a una comunità che vede oggi te, Giorgia Meloni, la nostra Presidente, diventare la Presidente del Consiglio, e quindi di tutti gli italiani.

Noi già sappiamo che farai un ottimo lavoro perché abbiamo imparato negli anni a conoscerti bene, e sono convinta che anche i più scettici lo capiranno presto.

Buon lavoro Giorgia Meloni, tutti noi, anche da lontano, siamo al tuo fianco.

Francesca Gerosa

Trento