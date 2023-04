FRANCESCA GEROSA * GRANDI CARNIVORI – PRIMO INCONTRO TAVOLO: « OBIETTIVO DEFINIZIONE DOCUMENTO STRATEGICO, A DISPOSIZIONE PER PAT E MINISTERO MASE »

18.00 - venerdì 28 aprile 2023

Si registra tanta curiosità sull’iniziativa del “Tavolo provinciale di lavoro e confronto con esperti e stakeholders sulla gestione dei grandi carnivori”, che mi sento di dire essere stato un grande successo perché segna il punto di flesso nei rapporti tra politica e società civile e, soprattutto, fra tecnici e portatori di interessi: il dialogo è possibile e nel confronto civile e nel dibattito sereno si possono trovare soluzioni dirimenti per qualunque problematica, anche la più complessa.

Come si sa, qualcuno ha fatto un passo indietro, c’è chi ha comunicato di non poter partecipare alla serata di ieri a causa di impegni concomitanti, e chi ha partecipato, invece, come uditore, e realtà che hanno deciso di contribuire inviando documenti e proposte. Nel mentre nuove interlocuzioni sono state intraprese, fra cui quella con Walter Ferrazza – che ringrazio -, Presidente del Parco Adamello Brenta, con il quale abbiamo avviato un primo confronto e con il quale ci incontreremo nei prossimi giorni.

Durante l’incontro del gruppo di lavoro di ieri sera, c’è stato un intenso e fruttuoso confronto, durato oltre tre ore, dove ognuno, con estrema pacatezza, ha esternato le proprie visioni, percezioni, critiche, idee, dando vita a un sereno dibattito. Al termine della serata ricca di diversi spunti e proposte, si è definito un metodo di lavoro condiviso, con l’obiettivo, alla fine del percorso di lavoro, di realizzare una sintesi delle varie posizioni e che porterà alla definizione di un documento strategico che sarà messo a disposizione della Provincia e del Ministero.

La politica ha il dovere di mettere in pratica le migliori strategie per la nostra Terra e nell’interesse dei nostri cittadini, con la migliore scienza e coscienza, ma per poterlo fare ha bisogno di confrontarsi con chi nella realtà opera, vive e lavora quotidianamente con competenze specifiche, e il Tavolo vuole essere in tal senso un’opportunità.

*

Francesca Gerosa