FDI – CIRCOLO ROVERETO (TN) * MARTIRI FOIBE: DI SPIRITO, « TENIAMO A RICORDARE I NOSTRI FRATELLI SENZA SIMBOLI DI PARTITO, SOLO CON FIACCOLE E TRICOLORI »

17:30 - 11/02/2022

“Ricorda chi morì perché era sempre e comunque prima di tutto un Italiano e trasmetti il testimone della memoria ai tuoi figli”, lo ripeteremo allo sfinimento si afferma durante la manifestazione per il Giorno del Ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, organizzato dai Circoli di Fratelli d’Italia di Rovereto, Mori e Vallagarina, insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria.

Oltre ai Presidenti di Circolo Giuseppe di Spirito e Giuseppe Fiorito e ai rispettivi dirigenti, all’iniziativa hanno partecipato i Capigruppo in Consiglio Comunale di Trento, Rovereto e Mori, Giuseppe Urbani, Piergiorgio Plotegher e Paola Depretto (Presidente del Circolo di Mori), Francesca Gerosa e il dirigente romano Enrico Kauffmann.

“350 mila esuli e oltre 10 mila vittime, quantificabili solo in metri cubi di ossa che riposano nelle gelide e umide fosse carsiche, segnano la più grande cicatrice sul cuore del Popolo italiano, per tutto il Popolo italiano” afferma nel corso dell’intervento Francesco Barone, membro dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, che conclude “oggi possiamo dire che, finalmente, il ricordo dei Martiri delle Foibe faccia parte realmente e autenticamente di quella memoria collettiva che come Popolo siamo chiamati a tramandare, proprio per onorare chi ha pagato con la vita e con l’esodo l’appartenenza alla nostra comunità nazionale. Le Foibe non sono più storia di parte, sono parte della storia del nostro Popolo, una delle più drammatiche”. E proprio per questa ragione ci teniamo a ricordare i nostri Fratelli senza simboli di partito, solo con fiaccole e tricolori.

Giuseppe Di Spirito Presidente del circolo di Rovereto Fratelli D’Italia.