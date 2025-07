FABRIZIO LILLIU * VIABILITÀ – TRENTO: «SEMAFORO INTELLIGENTE GUASTO IN VIA GAZZOLETTI, DA MESI RISCHIO INCIDENTI PER GLI AUTOBUS»

07.49 - martedì 22 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

vorrei segnalare che a seguito di un cantiere ormai finito nella via Gazzoletti a Trento, è stata accidentalmente rotta la sonda che attiva il semaforo al passaggio degli autobus. Il problema sta nel fatto che sono diversi mesi che il semaforo è inattivo e gli autobus in uscita dalla via in immissione nella via Torre Verde rischiano continue collisioni con i veicoli provenienti appunto da Via Torre Verde.

E’ doveroso ricordare quanto la città di Trento offra pochi spazi di manovra per gli autobus come svolte strettissime o corsie preferenziali, quindi sarebbe opportuno ripristinare i semafori intelligenti installati per permettere le manovre di impegno in sicurezza, ed implementare dove mancano.

Grazie per l’attenzione.

*

Fabrizio Lilliu – Trento