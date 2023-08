ELIO BONFANTI E MARCO CIANCI * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « SI UTILIZZINO I FINANZIAMENTI PNRR PER BONIFICARE LE AREE A NORD, INQUINATE »

20.47 - lunedì 7 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi.

scrivo riguardo i recenti lavori del by-pass ferroviario che riguardano il capoluogo trentino. Lo slogan nostro è “Circonvallazione? No grazie”. E aggiungo: si utilizzino i finanziamenti Pnrr per bonificare totalmente le aree inquinate di Trento Nord.

Deve far riflettere il modo come si è svolto e le conclusioni a cui è giunto, il Summit fra Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, Commissario straordinaria per il Tunnel Brennero, Rfi ed Italferr dopo la decisione della Procura della Repubblica di Trento di sequestrare -cautelativamente- parte del terreno dell’ areale ferroviario a nord dello scalo Filzi e di aprire contro il direttore dei lavori di RFI, l’ing. Damiano Beschin, un inchiesta che parla di “disastro ambientale”.

Non è solo la scelta di non fare una conferenza stampa conclusiva che dà da pensare e segnala di grande difficoltà da parte dei sostenitori dell’ opera ad affrontare la situazione. La stessa riaffermazione della scelta della circonvallazione ferroviaria Ac/Av di Trento ha più il sapore dell’autoconvincimento che non quello della certezza di realizzare l’obbiettivo.

Le intenzioni dei partecipanti del Summit era -a nostro avviso- compattarsi, riconfermare le singole volontà, ma l’assenza di giustificazioni su quello che è stato ed è l’operato di Rfi, accompagnato dalla mutazione degli intenti circa la necessità della caratterizzazione dei terreni dell’ areale ferroviario (che fino a qualche giorno fa la stessa Rfi negava di dover fare) non riesce a nascondere che Rete ferroviaria è stata presa “con le mani nel sacco”, nel tentativo di non ottemperare a nessuna delle prescrizioni avute dall’ opera in riferimento alle aree inquinate di Trento Nord.

Alla luce del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Trento e dal Giudice per le indagini preliminari il comunicato congiunto è di particolare gravità: perché non contempla nemmeno l’eventualità che il progetto possa fermarsi se i risultati delle analisi ambientali lo imponessero per tutelare la salute della popolazione, come invece il Sindaco di Trento Franco Ianeselli aveva dichiarato davanti agli studenti del Liceo Da Vinci, qualche mese fa.

Al contrario si ribadisce che si andrà avanti in ogni caso, senza se e senza ma, semplicemente «Garantendo il rispetto delle tutele ambientali», formula linguistica vuota che significa che si accetta il rischio di fare un disastro ambientale sulla pelle dei cittadini ed eventualmente anche di operare forzature giuridiche se il miliardo di euro dell’appalto lo richiedesse. Peraltro, che sia l’entità del finanziamento in ballo ormai l’unica ragione per la quale questo progetto assurdo sta in piedi ce lo ricordano le levate di scudi a difesa dell’ opera dei rappresentanti degli imprenditori.

Il vero capolavoro sono infine le decisioni del Summit. Continua la secretazione dei documenti relativi all’opera, a cominciare da quel Pfte Plus che costituisce il progetto su cui a settembre 2022 si è svolta la gara di appalto, oltreché degli esiti della gara stessa, e su questo continuano anche le omertà e la totale non trasparenza delle istituzioni locali. Per fare fronte alla situazione viene istituito entro settembre 2023 (fra 2 mesi!) un info-point e si darà vita ai “Cantieri parlanti”: siamo alla vergogna, alle domande dei cittadini si sceglie di non rispondere e continuano le “rassicurazioni” che alla luce dei fatti hanno l’effetto di mettere tutti, e giustamente, in agitazione.

Il sequestro preventivo ha raggiunto un primo risultato. I giornali di ieri (domenica 6 agosto) riportano la notizia che nei prossimi giorni Rfi presenterà ad Appa (Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale) alcune ipotesi circa la predisposizione del Piano di Indagini preliminari, che altro non è che l’avvio della procedura di caratterizzazione Ambientale e della conseguente Analisi di Rischio previste per le aree dei Sin dal articolo 242 Ter del Codice dell’Ambiente. Esattamente quello che chiedevamo da ormai quasi un anno e che solo la mobilitazione dei cittadini e questo ultimo anno di lotte ha reso possibile.

Rfi, Comune e Provincia di Trento sanno bene che fare davvero la caratterizzazione di quelle aree e realizzare il conseguente piano di bonifica richiede tempi assolutamente non in linea con la realizzazione della circonvallazione. Proprio lì vicino (in piazza Centa) il ritrovamento di Ipa (Idrocarburi policiclici aromatici), cioè di sostanze che inquinano pesantemente l’area dell’ex Carbochimica, durante i lavori di ristrutturazione del Parco pubblico hanno tenuto fermi i lavori per quasi due anni. E quel fenomeno era di entità immensamente meno grave e enormemente più piccolo di quanto si dovrà affrontare nell’areale ferroviario e nei terreni ex Sloi ed ex Carbochimica.

Inoltre, dalla lettura attenta del Disciplinare della gara di Appalto, si evince che i soldi per la bonifica integrale delle aree interessate al passaggio della circonvallazione non ci sono. Nei giorni scorsi Rfi ha lasciato trapelare la notizia che per le 266 prescrizioni avute dall’ opera sono disponibili poco più di 8 milioni di euro, ovvero una cifra inferiore all’ 1% del valore dell’opera, una somma di denaro che non basta da sola neppure a realizzare il prolungamento di 165 metri della galleria artificiale che dovrebbe uscire dallo salo Filzi (una delle prescrizioni chieste dal Comune di Trento).

Già le tempistiche previste da Rfi (1.243 giorni di lavori) sforano il termine perentorio previsto per i lavori di realizzazione della circonvallazione ferroviaria e questa volta Rfi non potrà giustificare il suo ritardo diminuendo furbescamente di un anno i tempi del crono-programma come ha fatto nei mesi scorsi. La bonifica dell’ areale ferroviario oltre a richiedere diversi mesi per la approvazione del progetto necessiterà che venga portato in discarica speciale tutto il materiale scavato per la realizzazione della trincea T04 (quella che dalla fine della galleria artificiale porta a Roncafort), oltreché del materiale per la traslazione dei binari della linea storica sulle aree ex Sloi.

Almeno 120 mila metri cubi (pari a circa 10 mila viaggi di camion!) da movimentare in ambiente confinato (pensare di poterlo fare utilizzando un capannoncino come quello della bonifica delle rogge è assolutamente sindacabile), per non mettere in pericolo i lavoratori e gli abitanti delle zone limitrofe al cantiere.

Sempre che una simile bonifica sia possibile (e la questione è tutt’altro che dimostrata) ciò produrrà un significativo aumento dei costi a fronte di un preventivo che attualmente prevede di spendere cifre irrisorie e enormemente distanti dalle necessità.

In altre parole tempi e costi della bonifica impediscono che l’opera sia terminata nei tempi previsti dal Pnrr ed il rischio di una incompiuta o di un’opera eterna con riduzione significativa o addirittura perdita totale di finanziamenti del Recovery fund, giorno dopo giorno diventa certezza.

È questo il motivo per cui una amministrazione lungimirante dovrebbe capire che l’intero cantiere va bloccato; i lavori vanno sospesi perché non ha alcun senso insistere su di un’opera che, al di là della sua discutibile utilità, sicuramente non rispetterà i tempi del Pnrr.

L’articolo 21 del regolamento attuativo del Recovery fund è stato scritto proprio per permettere agli Stati, «In presenza di obiettivi che non possono essere realizzati in tutto o in parte», di sostituirli con altri. È questa un’opportunità che non deve essere persa e che consentirebbe a Trento ed al Trentino di non perdere i finanziamenti europei chiedendo il loro trasferimento per la bonifica integrale delle aree di Trento Nord, obbiettivo senz’altro più in linea con una necessaria transizione ecologica delle produzioni di quanto non lo sia una Circonvallazione che ha come scopo arricchire chi la realizza mentre non incide, se non in negativo, sul problemi che hanno dato origine al Recovery fund.

Non è possibile concludere questa nota senza un breve accenno al dibattito che il sequestro ha posto in essere, ed in primis all’intervista rilasciata ieri dal Sindaco di Trento ad uno dei quotidiani locali. In essa il Sindaco, nell’evidente intento di uscire dall’ impasse in cui si è cacciato nei confronti di Rfi, prosegue i suoi interventi provocatori cercando di assimilare i Comitati che si oppongono alla circonvallazione ai terroristi. Una tesi opinabile, che ha come scopo quello di spostare la attenzione dai fatti concreti: il disastro ambientale ipotizzato oggi oltreché da noi anche dall’ inchiesta in corso.

Non cadremo nella provocazione ed a lui continuiamo a chiedere che vengano desecretate le carte del progetto e che il Comune di Trento si comporti in maniera trasparente, cosa che non ci pare abbia sempre fatto, proponendosi come il sostenitore più convinto di un opera inutile ed ambientalmente distruttiva.

E relativamente “ai compagni di strada che si scelgono” l’alleanza strategica fra Ianeselli e Fugatti, (ovvero la Lega e Fratelli d’Italia), testimoniata anche nella intervista ai giornali da parte del Presidente della Giunta Provinciale… tale approfondimento giornalistico parla da solo.

Elio Bonfanti e Marco Cianci, militante NO TAV