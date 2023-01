DOTTOR NICOLA PAOLI * TELEMEDICINA: “ ENTRO IL 2023 ANCHE I MONITORAGGI CARDIOPOLMONARI , TRAMITE IL CANALE VIDEO CERTIFICATO APSS TRENTINO “

23.48 - mercoledì 25 gennaio 2023

Caro Direttore,

in una APSS che eroga i propri servizi sanitari a circa 540.000 trentini,l’ultima rilevazione riferisce che siamo la provincia italiana più longèva, con più di centomila cittadini dai 65 anni in su (un quinto della popolazione); ma anche una popolazione che annovera circa 13.460 casi in assistenza domiciliare integrata per cure palliative di adulti(dati APSS 2021), oltre ad 822 casi pediatrici e altre 10.808 assistenze per malattie che necessitano di cure a domicilio di gravità crescente.Tutto questo,curato in un territorio assai complesso e tipicamente montano,compreso il sistema stradale.

Come per tutte le aree interne del Paese,anche da noi c’è,quindi,soprattutto nelle valli,una crescita dei bisogni assistenziali territoriali che si accompagnano a minor presenza di medici e che è stato ben evidenziato dal Governo italiano che nel DM77 ha ritenuto necessario aumentare l’attività verso questa popolazione sul territorio.

Durante il lockdown 2020 visitavamo i nostri pazienti con triage telefonico, obbligati dai decreti ministeriali a non andare a domicilio né accettare, se non per urgenze, i cittadini nei propri ambulatori. Grazie all’intuizione del dr.Mariotti, direttore sanitario APSS, ci eravamo ingegnati (2021-2022) telefonicamente a raccordarci con gli specialisti, ovviando cosi al blocco dei RAO, che non è comunque un algoritmo, come ritenuto da alcuni, ma un vero e proprio atto medico.

Successivamente, nelle sedi istituzionali, si è molto ragionato di come rendere fruibile alla popolazione fragile, con l’abbattimento delle liste d’attesa, questo trend. Dalla Comunità europea,condividendo le nostre proposte, esse sono state recepite come il segnale dell’esigenza di un’innovazione più strutturale, un passaggio ad un modello non più emergenziale come la pandemia, ma un’opportunità per migliorare il sistema di prossimità di cura nei nostri territori, al passo con il futuro che ci sta investendo.

Supportato dalla attività legislativa parlamentare, dalle Missioni 6 C1 e 1 C1 del Pnrr, ma anche dai Piani nazionali per l’oncologia,per la riduzione dei tempi d’attesa e dell’appropriatezza della cura medica. Tutto ciò diventerà ora, attraverso 5 progetti aziendali specifici, la normalità nella nostra comunità montana trentina. Passeremo dal primo step, quello dell’informatizzazione, firmato anche dal sottoscritto nel 2007, e del sistema RAO, precedentemente costruito dal dr.Mariotti a livello governativo, alla telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio, alla telecooperazione dell’Ing.Bazziga,a capo del Dipartimento tecnologico di APSS.

Quest’ultima ce la suggerisce l’Europa proiettando la nostra Provincia, nella medicina generale, al primo posto in Italia per capacità di operare da subito, ed adeguatamente, per la nostra popolazione. I conseguenti progetti per 320 medici di famiglia, voluti fortemente da Provincia di Trento,Assessorato alla salute e APSS, favoriranno l’avvicinamento della cura all’assistito domiciliare o ambulatoriale;la gestione integrata del paziente cronico o fragile.

L’utilizzo dei sistemi di Telemedicina, che stanno implementando anche altre realtà locali, le cooperative dei medici e centri di ricerca trentini, permetteranno, entro l’anno in corso, la gestione della sanità diffusa anche con prestazioni erogate a distanza fisica tra paziente e MMG; e tra MMG e specialista,come monitoraggi cardiopolmonari e verifica cicatrici, piaghe, patologie della pelle,ecc. tramite il canale video certificato APSS.

Non ultimo,il supporto al servizio dei Pronto soccorso ospedalieri, o della sede di guardia medica,in modo tale da evitare il ricorso improprio dei codici di minore entità ma anche di prevenire inutili esami per quelli di colore rosso o giallo,deputati alle acuzie. Verificando la gestione ed assunzione della terapia da parte dei dirigenti prontosoccorsisti. Ed alimentando il fascicolo elettronico sanitario di cui, attualmente sono inseriti solo i dati che non riguardano i medici di medicina generale.

*

Dr.Nicola Paoli,Presidente Regionale Trentino/Alto Adige Società Italiana Telemedicina

Coordinatore Progetto telemedicina e teleassistenza domiciliare popolazione cronica per APSS-MMG

Commissario Sindacato Medici Italiani Trentino