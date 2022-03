DONATELLA CONZATTI * GUERRA: « SI TROVI UN MEDIATORE IN GRADO DI METTERE UCRAINA E RUSSIA ALLO STESSO TAVOLO, PER COSTRUIRE UN ACCORDO »

7.07 - mercoledì 23 marzo 2022

Senatrice Conzatti: “Zelensky a Montecitorio ieri prudente, emozionante, efficace. Draghi diretto, chiaro, preciso nel condannare l’attacco del Governo russo.

’Italia ha condannato l’attacco del Governo russo senza se e senza ma, Putin è l’aggressore. Bisogna però aprire la mediazione e trovare una soluzione di pace”.

L’Italia ha dato pieno appoggio al popolo ucraino. Bisogna però trovare una soluzione di pace. Bisogna trovare un mediatore in grado di mettere Ucraina e Russia non solo allo stesso tavolo ma di costruire un accordo. Serve capacità di mediazione.

Come Italia Viva avevamo proposto Angela Merkel per l’autorevolezza e per la conoscenza delle diverse culture in campo, ma anche perché donna capace di sconfiggere l’arroganza maschile”.

Così la Senatrice Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione bilancio del Senato della Repubblica.