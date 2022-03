DONATELLA CONZATTI * FEMMINICIDIO CASTELLO FIEMME, « SI DEVE E SI PUÒ FARE DI PIÙ PER PREVENIRE TALI ATROCITÀ »

07.54 - mercoledì 30 marzo 2022

“Come Segretaria della Commissione sul Femminicidio del Senato non posso che esprimere profondo cordoglio per la tragedia a Castello di Fiemme. Un uomo ha ucciso una donna, un marito ha ucciso la propria moglie per poi togliersi la vita. A trovare i corpi i figli. L’ennesimo atto di violenza familiare. Le indagini ora faranno il loro corso.

Quello che dobbiamo ricordare è che si deve e si può fare di più per prevenire. La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia 10 anni fa, ci dice come: certamente punire, ma ancora prima prevenire a partire dall’educazione al rispetto nelle scuole fino alla rieducazione degli uomini autori di violenza.

Non basta più essere costernati e addolorati, perché è una carneficina: una donna in Italia viene uccisa ogni due giorni e mezzo e una donna su tre nel corso della propria vita ha subito una qualche forma di violenza”.

Così la senatrice di Italia Viva e Segretaria della Commissione sul Femminicidio del Senato, Donatella Conzatti.