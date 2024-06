DIPENDENTI FAMIGLIA COOPERATIVA DI POVO (TN) * SCIOPERO: «NON VOGLIAMO MANIFESTARE NEI CONFRONTI DEL NOSTRO PRESIDENTE, MA CONTRO IL SISTEMA»

20.52 - mercoledì 5 giugno 2024

Gentile direttore Franceschi,

vorrei precisare e rimarcare che noi dipendenti non siamo qui a scioperare contro la nostra Famiglia Cooperativa e questo vorrei che fosse scritto a caratteri cubitali, precisando che la nostra Cooperativa si è sempre dimostrata più che collaborativa nei confronti di noi tutti. Dopo il periodo Covid abbiamo ricevuto tutti un premio, a fine anno dopo il bilancio, ci hanno sempre premiato ed anche per l’esercizio 2023 riceveremo tutti un premio, quindi ribadisco che noi non vogliamo assolutamente manifestare contro il nostro presidente o Direttore anzi…

Abbiamo saputo del grosso impegno del Cda, Presidente e Direttore per trovare una formula per pagarci tutti anche questo mese. Siamo qui oggi con tutte categorie sindacali e i delegati per provocare una forte reazione all’interno di tutte le Famiglie Cooperative per dire che purtroppo senza coesione non otterremo nulla… Tutti abbiamo avuto rassicurazioni dai nostri Presidenti che in qualche modo ci avrebbero pagato…

Bene la delega che hanno dato alla Federazione a molti Presidenti può stare stretta ora ed auspico che di fronte a notizie che sarebbero i sindacati a non accettare le proposte sul tavolo, vorrei dire da delegata sindacale che tutte le sigle sindacali si stanno battendo per noi, per non farci perdere il nostro potere di acquisto e che tutto questo non è partito dai sindacati ma da chi ha disdettato il nostro contratto, privandoci sia dei nostri soldi ma anche della parte legislativa che aveva migliorato e regolarizzato il lavoro. Grazie.

*

Sonia Trentini ed una decina di dipendenti della famiglia cooperativa di Povo.