DIEGO FUSARO * PRESENTAZIONE LIBRO: « AD ACQUAVIVA DI TRENTO IL 2/12 SARÒ OSPITE DI “CI SIAMO TRENTINO“, PARLEREMO DEL CAPITALISMO TERAPEUTICO»

12:01 - 21/11/2021

Gentile direttore,

qualcuno aveva dimostrato di non aver piacere che presentassimo il nostro libro “Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset” a Rovereto. Noi rilanciamo presentandolo direttamente vicino al capoluogo, nella località Acquaviva a sud di Mattarello, frazione di Trento. Tale prossima iniziativa giusto per segnalare che la libertà di espressione e il libero dibattito delle idee non possono essere sospesi.

Più proveranno a impedirci di parlare e più noi parleremo ed esprimeremo liberamente le nostre idee. Se volevano farci tacere, hanno sbagliato; grandemente.

*

Dottor Diego Fusaro

Filosofo