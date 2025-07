DARIO GRANELLO * CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO PIEDICASTELLO: «HO VOTATO VIGORITO, PERSONA SERIA VALIDA E SENSIBILE»

18.35 - venerdì 11 luglio 2025

Egregio Direttore Franceschi,

vorrei esprimere una mia opinione in merito agli ultimi avvenimenti occorsi e riportati sul giornale l’Adige relativamente alla situazione politica venutasi a creare presso la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello. Sono una persona di centro destra ma quando mi trovo davanti un candidato che lavora per la gente e con la gente, per i quartieri e che ha esperienza, competenza ed esprime una grande affidabilità e sensibilità nei confronti soprattutto delle persone anziane e disagiate, io lo voto anche se questa persona appartiene a un partito diverso dal mio, perché lo ritengo un vero e proprio rappresentante del popolo.

Si tratta della vicenda controversa dell’elezione a Presidente della Circoscrizione 12 di Nicola Vigorito del PD che nell’elezione del 4 maggio u.s. è stato il candidato più votato del nuovo Consiglio ottenendo 213 voti, circa 70 di più dell’altro candidato (sempre del Pd) Andrea La Malfa che pure mirava a rivestire il ruolo di presidente.

Nonostante il chiaro responso delle urne, quest’ultimo insieme ad altri consiglieri eletti sempre del Pd, ha iniziato un processo continuo di ostruzionismo nei confronti di Vigorito, reclamando, non so in base a cosa e senza nessun titolo, il posto di presidente. Questa storia mi ha molto colpito, obbligandomi a riflettere attentamente sul concetto di democrazia, cercando di rispondere alla domanda che molte persone si fanno: come mai la gente non va più a votare?

Mi sono dato una risposta: ciò succede perché manca il rispetto della volontà popolare e della democrazia (in questo caso e paradossalmente proprio da parte del partito c.d. democratico) e, purtroppo, quello che viene deciso ed indicato dagli elettori viene cestinato con totale disprezzo, nelle stanze chiuse di partito; il “caso Vigorito” lo dimostra ampiamente.

Mi permetto di fare un’umile considerazione al riguardo: caro Pd andando avanti così perderete sempre di più consensi, a cominciare dal sottoscritto che ha votato Vigorito, perché lo ritengo una persona seria, valida e sensibile, impegnato su più fronti nel mondo del volontariato, con una grande esperienza, cordialità e determinazione che sa stare accanto a chi ha più bisogno a partire dalle persone anziane, dai giovani, dalle persone fragili e disagiate; tutti grandi pregi, quelli sopra indicati, che al giorno d’oggi non è così semplice trovare nei candidati che decidono di fare politica. Bravo Presidente vada avanti con passione e determinazione badando alle cose concrete e non agli intrighi di partito!

*

Dario Granello

Trento