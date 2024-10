DALDON * CIRCOSCRIZIONI TRENTO: «SI RICONOSCA PESO SPECIFICO AI PRESIDENTI, NELLE DECISIONI CHE RIGUARDANO I LORO QUARTIERI»

13.22 - venerdì 25 ottobre 2024

Caro direttore Franceschi,

scrivo per esprimere alcune perplessità riguardo al ruolo effettivo che le Circoscrizioni svolgono attualmente.

Maurizio Daldon (Trento)

*

Le dichiarazioni del Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, riportate dagli organi di stampa per il cambio di schieramento politico dei presidenti di Circoscrizione, evidenziano chiaramente che le decisioni sul bilancio sono di sua esclusiva competenza e restano nelle sue mani, escludendo di fatto anche il parere non vincolante delle circoscrizioni.

Questo stato di cose riduce il ruolo delle Circoscrizioni a meri organismi consultivi, senza un reale potere di influenzare l’assegnazione delle risorse in base alle specificità dei loro quartieri. Avere un Presidente che “Va d’accordo” con il Sindaco non dovrebbe sostituire la collaborazione con tutti i rappresentanti delle Circoscrizioni, che garantirebbe una prospettiva più ampia e rappresentativa.

L’esclusione dei Presidenti dal processo di programmazione e confronto delle priorità e delle necessità dei quartieri porta inevitabilmente a una gestione più centralizzata, in cui le esigenze delle singole Circoscrizioni rischiano di non essere ascoltate. Questo metodo non considera le specificità dei rioni escludendo la possibilità per i quartieri di avere un impatto concreto sulle scelte amministrative che li riguardano direttamente, ignorando questioni di importanza specifica per ogni quartiere.

Quindi se si vogliono salvare le Circoscrizioni è necessario dare valore al ruolo che possono rappresentare assicurando che il bilancio risponda alle reali necessità delle varie circoscrizioni, sarebbe fondamentale: riservare una parte del bilancio alle decisioni congiunte con i Presidenti delle Circoscrizioni ( assicurando risorse dedicate ai progetti locali). Riconoscere un peso specifico ai Presidenti nelle decisioni che riguardano i loro quartieri. Stabilire incontri periodici e strutturati in cui il sindaco discuta con i presidenti delle priorità territoriali.

Rivedere il sistema gestionale delle Circoscrizioni in questa direzione aiuterebbe a dare concretezza al loro ruolo, migliorando la capacità del Sindaco di rispondere alle esigenze dei cittadini e di realizzare una governance più inclusiva e responsabile.

Senza un cambiamento in questa direzione la presenza delle circoscrizioni sarà un inutile costo e una struttura burocratica aggiuntiva, mancando il fine per cui erano state istituite.