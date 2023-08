DAL RÌ (UDC TN-AA) * ISTITUZIONI: « LA VOLONTÀ DI GOVERNARE PER IL POPOLO (E MAI CONTRO) È COSA BEN DIVERSA DALLA RICERCA DEL CONSENSO »

08.51 - martedì 1 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

vi è una oggettiva ed evidente fragilità nell’equilibrio tra le istituzioni. L’abbiamo vissuta nel triennio scorso in tutta la sua drammaticità.

La volontà di governare per il popolo e mai contro il popolo e quindi di fare le scelte più difficili condividendone il senso e costruendole con chi le vive è cosa ben diversa dalla ricerca quotidiana del consenso.

Così come dal procedere per emergenze e forzature. Un metodo, il nostro. che vuole essere una via di concretezza ed efficacia. Questo significa Popolare.

Questo vuole essere il nostro apporto alla crescita del Trentino. Per questo chiediamo il vostro voto sul simbolo dell’UdC.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

