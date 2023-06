DAL RÌ (UDC TN-AA) * AMMINISTRATIVE: « MEGLIO CONTESTARE LE CATTIVE SCELTE DI UNA CATTIVA POLITICA, CHE ACCETTARLE PER POI DOLERSENE »

08.59 - mercoledì 21 giugno 2023

Gentile direttore Franceschi,

un famoso esperto del senno di poi insiste nell’attribuire la disaffezione degli elettori non alla cattiva politica (che ha visto ben due governi Conte succedersi alla guida del Paese) o al disprezzo mostrato dall’esecutivo e dai garanti verso i diritti che sono nella prima parte della costituzione, ma alle dinamiche proprie del confronto democratico.

Il “non disturbare il manovratore” sembra la nostalgica nota che anima l’estensore dell’intervento. Noi diciamo invece all’elettorato : “se non siete d’accordo con le scelte politiche del Parlamento, manifestare è un modo di farlo sapere e non bisogna avere paura di farlo”.

Vi è chi manifesta in strada a favore di richieste assai innovative che vanno dall’utero in affitto alla toilette riservata ai travestiti, con tanto di fascia tricolore, perché non sapeva … , trovando i cromosomi una forma di discriminazione.

Meglio contestare le cattive scelte di una cattiva politica che accettarle per poi dolersene. Questo si chiamava partecipazione che ad alcuni ad oggi ancora dispiace. Perché”loro sanno sempre come fare il bene del Paese”.

Son gli stessi che lo hanno demolito e che sperano sempre negli strumenti in assenza delle Idee. Chi li conosce li evita… nel voto.

*

Roberto Dal Rí

Commissario Straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino