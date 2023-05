DAL RÌ (UDC) * INCONTRO VALDITARA-BISESTI: « SCUOLA OBBLIGO, L’APPRENDIMENTO NON AL CENTRO DELLA “COMPAGNIA DI GIRO” CHE SI È ESIBITA AL FESTIVAL DI TRENTO»

09.52 - domenica 28 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

mi riferisco a quanto riportato dalla stampa sull’incontro Valditara – Bisesti.

Formare cittadini Liberi”. Bello lavorare sugli strumenti di insegnamento, ma due parole su quali siano invece gli strumenti di apprendimento e su come e cosa la scuola dell’obbligo debba offrire in termini di contenuti allo studente non sembra essere oggi al centro dell’attenzione di quella “compagnia di giro”che si è esibita ieri a Trento. Insisteremo.

Questa sul Festival in generale … Per tutti il Festival dell’Economia di Trento, da quando se lo inventarono con Laterza e Dellai ad oggi, è più che altro una passerella per la politica. Quella che era, quella che c’è e quella che forse ci sarà.

I contenuti non sono mai stati importanti, e le previsioni, di regola, sempre e solo su ciò che era già stato. Così per rifugiarsi nell’ovvietà del senno di poi e ogni tanto uno sprazzo o un’intuizione.

Almeno sui rischi che derivano dall’assenza di coraggio, quella che del Festival dell’Economia di Trento è da sempre la cifra distintiva.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario Udc Trentino Alto Adige

