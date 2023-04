DAL RÌ (COMMISSARIO UDC TN/AA) * LORENZO DELLAI: « DIFENDIAMO IL SIMBOLO CHE LUI HA ABBANDONATO ALLE PRIME DIFFICOLTÀ, CIRCA LE SUE AMBIZIONI L’ELETTORATO SI È GIÀ ESPRESSO »

18.34 - lunedì 24 aprile 2023

Gentile direttore Franceschi,

registriamo con curiosità antropologica l’osservazione dell’ex Sindaco, ex Presidente della Regione Trentino Alto Adige, ex Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed ex Parlamentare della Repubblica sig. Lorenzo Dellai che considera “volgare” l’invito, che qui rinnoviamo, a regalare ai Trentini una maggiore attenzione istituzionale sulla viscida vicenda Amadori / Valduga in Rovereto. Apprezziamo l’attenzione che riserva alla cura con cui difendiamo quel Simbolo che ha rapidamente abbandonato alle prime avvisaglie di difficoltà e lo ringraziamo comunque per aver mostrato con chiarezza al pubblico un animo da “bullo” di cui in tanti riferivano, ma il cui ricordo meritava di venire rinfrescato. Circa le sue pur legittime ambizioni l’elettorato si è già espresso. In modo corale.

*

Roberto Dal Ri

Commissario Straordinario dell’Udc per il TAA