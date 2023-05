CORRADINI (ONDA) * PRESIDENZA PAT: « IL CAOS REGNA NEL CENTRODESTRA COMPARIRÀ QUALCHE ALTRA FIGURA PER VOLONTÀ… DIVINA? »

07.59 - lunedì 29 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

ieri Matteo Salvini in chiusura del Festival dell’Economia di Trento 2023 -ma da remoto- ha detto: “Squadra (sic!) che vince non si cambia”. Quindi capiamo che per “squadra” non c’è intenzione di scindere la coalizione di centrodestra.

Poi il senatore leghista ha aggiunto: “Ringrazio Fugatti per quel che ha fatto negli ultimi cinque anni…”, il ché vuol dire tutto e niente (anche un ringraziamento di commiato…) e Salvini ha concluso: “Lo ringrazio per quel che farà nei prossimi cinque anni”, il ché identicamente vuol dire nulla, cioè potrebbe fare il consigliere od altro. Quindi Salvini non ha affatto promosso Fugatti Presidente! E nessuno ha potuto chiedergli chiarimenti.

Comparirà qualche altra figura per volontà … divina (o con la D maiuscola, vista la sacralità del termine)?

Il caos regna nel centrodestra, così come nel centrosinistra locale che, assorbendo il terzo polo, abbandona l’identità per evidenti logiche di sopravvivenza. Tanto da chiederci quale sia oggi la differenza tra i due poli.

Noi di Onda, vogliamo rimanere distinti ed equidistanti da questo polo di centrodestra/sinistra sdoppiato e, come polo alternativo, sosteniamo (da oltre un anno) come Candidato Presidente Pat Filippo Degasperi, perché oggettivamente preparato, credibile, affidabile corretto, critico, senza pregiudizi.

Degasperi ha svolto per dieci anni un’opposizione seria e mai di comoda minoranza. Noi di Onda -pertanto- suggeriamo agli elettori di votare il 22 ottobre con gli occhi ben aperti e non… “turandosi il naso”.

*

Massimo Corradini

Onda (Trentino)