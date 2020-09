COPPOLA * VERDI DI ROVERETO (TN): « VIVA è L’ ATTENZIONE AD UN TERRITORIO AGRICOLO SEMPRE PIù SANO E LIBERO DAI PESTICIDI »

La bella esperienza dei Verdi, che insieme a Rinascita di Rovereto sostengono la candidatura a sindaca di Gloria Canestrini, si è evidenziata in una campagna elettorale entusiasmante, capillare ed energica. Il grande impegno e il lavoro sul territorio meritano perciò un’ attenzione che spero si concretizzerà con l’ apprezzamento al momento del voto. È una lista di persone competenti e appassionate alla buona politica, donne e uomini coraggiosi che hanno messo in campo una grande ricchezza di contenuti sui temi che riguardano la bellissima e piena di potenzialità città di Rovereto. Di certo la coalizione che sostiene Gloria Canestrini è l’ unica vera e genuina novità di queste elezioni comunali. Non si tratta di semplice contrapposizione alla rassicurante, per qualcuno, riproposizione dell’ esistente cioè del sostegno al sindaco uscente Francesco Valduga.

E neppure solo dell’ opposizione a un centro destra ormai usurato, inconcludente e divisivo. È voglia di cambiamento con proposte concrete, avendo alla base ideali solidi. Un grande sforzo collettivo per concorrere al benessere e alla qualità della vita di Rovereto. Avere cura della sua storia, del paesaggio incantevole, della sua posizione geografica, della ricchezza naturale e culturale, della qualità urbanistica di pregio, ma non solo, ha significato definire obiettivi programmatici articolati e puntuali.

Un impegno dichiarato a cui certamente i Verdi roveretani si atterranno fedelmente. Al centro c’ è il cittadino, ci sono i bambini e i ragazzi, gli anziani, i migranti, i disabili e tutte le persone fragili. C’è l’ attenzione alla salute, alla qualità dell’ aria, al lavoro, alla Green Economy, alla cultura diffusa e al turismo sostenibile. Il ruolo dei Musei, patrimonio trentino e anche nazionale, i festival, la musica e l’ arte che si respira anche solo attraversando le vie di Rovereto sono beni comuni di eccellenza.

I Verdi intendono puntare però anche sull’ innovazione, la riqualificazione e la riconversione ecologica di aree degradate e attività ormai obsolete. Sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili. Viva è l’ attenzione a un territorio agricolo sempre più sano e libero dai pesticidi. A prodotti qualitativamente alti che non mettano a rischio la salute. Credono fortemente in una mobilità ciclo pedonale in sicurezza, a mezzi pubblici davvero competitivi per costi, frequenza e tempi di percorrenza. Hanno a cuore gli animali, esseri senzienti.

I Verdi di Rovereto sono convintamente partecipi della candidatura a sindaco di una donna competente e appassionata alla sua città. Finalmente una sindaca donna di valore a cui affidare con fiducia il compito difficile ma entusiasmante di amministrare un luogo così prezioso come Rovereto. I temi della giustizia sociale ed ambientale caratterizzano questa proposta a cui mi auguro aderiranno tanti cittadine e cittadine. Il cambiamento è possibile. Bisogna crederci. Auguri Rovereto!

*

Lucia Coppola

Portavoce dei Verdi del Trentino