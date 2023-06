COMITATO “HORAT ET LABORA” * PRESENTAZIONE LIBRO: « CON L’AUTORE ROAT “NULLA VOLERE, SAPERE, AVERE. I SERMONI DI MEISTER ECKHART”, A TRENTO OGGI ORE 17.00 »

07.08 - giovedì 8 giugno 2023

Buongiorno Direttore,

la diffusione della cultura migliora la società di oggi e di domani, questo dovrebbe essere il primo obiettivo delle persone organizzate in società complesse. Per questo motivo segnaliamo la presentazione del saggio di di Francesco Roat “Nulla volere, sapere, avere. I sermoni di Meister Eckhart” (Ed. Le Lettere) prevista per oggi giovedì 8 giugno 2023, alle ore 17 presso l’Associazione Culturale “A. Rosmini” in Via C.Dordi 8 a Trento.

I sermoni tedeschi sono testimonianza d’un intento: rinnovare il modo d’essere cristiani. In primo luogo, aborrendo ogni pratica mercantilistica che veda il rapporto tra uomo e Dio basato sulla trattativa del do ut des: mi comporto in un certo modo per ottenere un qualche ausilio/conforto dalla divinità.

Semplificando alquanto, la tematica basilare affrontata in questi sermoni sta nel proporre una condotta all’insegna dell’abnegazione e del “distacco” (abegescheidenheit) da ogni attaccamento mondano quali prerequisiti indispensabili a un approccio esperienziale di tipo mistico; ciò onde ottenere la generazione del Logos nell’anima.

Francesco Roat – saggista, narratore e critico letterario trentino –, è noto al mondo della cultura cultura come autorevole commentatore e autore, già insegnante di lettere nella Scuola Secondaria e consulente editoriale, scrive da decenni di temi culturali su quotidiani e riviste. L’autore ha pubblicato una quindicina di libri, sia narrativi che saggistici.

La cultura oggi come in passato migliora e salva la vita umana.

*

Il Comitato “Horat et Labora”