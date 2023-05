COMITATO “HORAT ET LABORA” * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: « LA LOTTA ALLA POVERTÀ SIA AL CENTRO DELL’AZIONE POLITICA, SE VOGLIAMO CHE L’ITALIA ABBIA FUTURO »

14.05 - venerdì 26 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

in occasione del Festival dell’Economia, che si sta svolgendo a Trento, chiediamo ospitalità per questo nostro intervento.

*

Il Comitato “Horat et Labora”

Trento

///

Vogliamo che l’Italia possa avere un futuro! Abbiamo partecipato al presidio organizzato dal CUB (confederazione unitaria di base )nei pressi del Teatro Sociale a Trento, in occasione dell’intervento al Festival dell’Economia del Premier Giorgia Meloni “l’Italia che vorrei”.

Le famiglie stanno subendo l’aumento della spesa energetica con l’incremento dell’inflazione oltre il 10% che sta portando al rialzo del costo della vita a livelli insostenibili. Ora questo sta avvenendo anche per le famiglie del così detto “ceto medio“ in particolare famiglie separate, con figli, costrette a rinunciare alle spese sanitarie. In questo momento secondo l’Istat si trovano in condizioni di povertà 6 milioni di persone.

Considerato che l’attuale situazione economica potrebbe ulteriormente peggiorare e rendere questa situazione ancora più critica, chiediamo di garantire un reddito dignitoso anche a chi lavora che consenta di far vivere dignitosamente i propri cari.

Sono necessarie politiche che intervengono preventivamente sui fattori di rischio a protezione anche della salute personale dell’individuo. In questo momento di crisi economica la povertà va messa al centro dell’azione politica se vogliamo che l’Italia possa avere un futuro!