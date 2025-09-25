COMITATO “FERROVIA VIVIBILE” * TRENTO – TRANSITO TRENI MERCI: «LA SENTENZA CHE HA ASSOLTO I DIRIGENTI RFI CI LASCIA DELUSI E PERPLESSI»

16.50 - giovedì 25 settembre 2025

Gentile Direttore,

la recente sentenza del Tribunale di Trento, che ha assolto i dirigenti di Rfi con la motivazione “il fatto non sussiste” lascia noi cittadini del Comitato ferrovia vivibile profondamente delusi e perplessi.

Da quasi vent’anni denunciamo il problema del transito dei treni merci nel centro città a velocità fuori controllo subendo rumori assordanti e vibrazioni costanti. Vent’anni di proteste durante i quali la politica sia provinciale e comunale si è limitata a fare spallucce lasciando ai cittadini l’onere con i costi, di cercare giustizia nelle aule di Tribunale.

Non si tratta di lamentele campate in aria: i monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le testimonianze dirette degli abitanti documentano chiaramente la gravità della situazione. In particolare gli abitanti di corso Buonarroti vivono da anni il rischio che le vibrazioni compromettano seriamente gli edifici, progettati in epoche in cui i treni rallentavano in città per la presenza dei passaggi a livello. Oggi le crepe esterne sui muri degli edifici non sono visibili anche perché nascoste dai costosi cappotti, sono la prova evidente di un problema che si preferisce nascondere piuttosto che affrontare.

Per questo motivo ci saremmo almeno aspettati che il giudice imponesse a Rfi l’obbligo di rispettare i limiti di velocità al transito in città. Ma così purtroppo non è stato.

Non chiediamo privilegi: chiediamo semplicemente il diritto di vivere in una città sicura in cui la salute delle persone e la tutela delle case vengano prima degli interessi economici.

Nascondere la polvere sotto il tappeto non servirà a nulla: i problemi restano e peggiorano.

Con amarezza, ma anche con la determinazione di non arrenderci,

*

Il Comitato “Ferrovia vivibile”

Trento