CLAUDIO CIA * OSPEDALE CAVALESE: « ALLE 300 PERSONE CHE SI SONO RITROVATE AL PALAFIEMME DICO GRAZIE, PER AVERE DETTO NO A DENARO ED INTRALLAZZI »

17.31 - giovedì 22 dicembre 2022

Caro Direttore, nei giorni scorsi, tra le 200 e le 300 persone si sono ritrovate al Palafiemme di Cavalese per parlare di ospedale. Incontro svoltosi perché fortemente voluto e partecipato dalla comunità, dal suo sindaco Sergio Finato e dalla Commissione sanità.

Non è certo il clima natalizio ad indurre, qui, a ringraziamenti o riconoscimenti. Ma è solamente la coincidenza temporale tra Festività e retroscena sul caso dell’Ospedale di Cavalese che mi obbliga appunto a riconoscenza e ringraziamenti.

Un grazie a tutti coloro, dalla schiena dritta e dai principi sani, che come dice il termine, “principiano” cioè iniziano una persona civile e corretta. A questa gente che sulla squallida vicenda di Cavalese sa dire no a ricatti e giochetti, sotterfugi e maneggi, e non vedendoci chiaro afferma semplicemente la libertà di dire di no a denaro ed intrallazzi, dico grazie, dico complimenti, siete l’orgoglio della nostra Terra, della nostra Autonomia.

*

Claudio Cia – Trento