CLAUDIO CIA * ELEZIONE PRESIDENTE REPUBBLICA: « LA POLITICA È RIUSCITA AD IMPANTANARSI, SEI GIORNI DI SPETTACOLO ESILARANTE CERTIFICANO LA POCHEZZA DI CERTI POLITICI »

18:02 - 29/01/2022

La politica è riuscita ad impantanarsi, non ha saputo trovare una nuova figura unitaria per la carica di #Presidente della Repubblica, nonostante l’Italia conti 60 milioni di abitanti. Alla fine si è preferito rimettere in pista un usato sicuro, Sergio Mattarella.

Sei giorni di spettacolo esilarante dove è stata certificata, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la pochezza di certi politici, la scarsa considerazione delle #istituzioni, l’incapacità di interpretare una strategia autorevole. La mediocrità è stata ben rappresentata in prima fila nel teatrino della politica.

