CIA (CONSIGLIO PAT – MISTO) * CAMBIO AI VERTICI: «SANITÀ TRENTINA AD UN BIVIO DOPO L’ADDIO DI D’URSO, IL NODO GAT RESTA IRRISOLTO»

08.52 - venerdì 18 luglio 2025

Dopo l’addio di D’Urso, la sanità trentina resta in cerca di risposte. Il caso GAT non può più attendere. La sanità trentina è oggi a un nuovo bivio. Il trasferimento del dottor Antonio D’Urso, dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali, alla guida dell’Azienda ospedaliera di Perugia, segna la fine di un’esperienza breve ma intensa. Insediatosi lo scorso ottobre, su di lui si erano riposte grandi aspettative per affrontare i nodi più critici del sistema provinciale. Tra questi, anche il funzionamento del GAT – il Gruppo Aziendale Transizioni – uno strumento pensato per regolamentare i passaggi tra i reparti ospedalieri per acuti e le strutture riabilitative o territoriali.

Il GAT, introdotto nel solco della riorganizzazione nazionale che ha previsto l’istituzione delle COT (Centrali Operative Territoriali), avrebbe dovuto facilitare la continuità assistenziale. Tuttavia, nella pratica si è spesso rivelato un ulteriore livello burocratico, percepito dai pazienti e dagli operatori come un ostacolo più che un aiuto. Le decisioni sull’accesso alla riabilitazione post-ricovero vengono oggi prese centralmente, talvolta senza che vi sia una valutazione diretta del paziente o un confronto clinico con chi lo ha seguito in reparto.

L’esempio più ricorrente riguarda i pazienti sottoposti a protesi totale del ginocchio: mentre un tempo si prevedeva una riabilitazione in regime di degenza, oggi molti vengono dimessi con un programma ambulatoriale limitato a due o tre sedute settimanali. Questo modello può risultare inadeguato nei casi più fragili, e crea enormi difficoltà logistiche per chi vive in aree periferiche o non ha un supporto familiare.

In assenza di alternative pubbliche efficaci, molte famiglie si rivolgono a strutture private o accreditate a pagamento, arrivando a sostenere costi fino a 4.500 euro per due settimane di riabilitazione in degenza. Secondo i dati della Consulta provinciale per la salute, ogni cittadino trentino ha speso in media 844 euro nel 2023 per cure sanitarie a proprio carico, pari al 24% del totale – ben oltre il 15% indicato dall’OMS come limite per un sistema sanitario equo. Si stima che 13.000 famiglie trentine (5,4% del totale) abbiano rinunciato a cure essenziali per motivi economici.

Tutto questo accade in una Provincia che, con competenza primaria in materia di sanità, investe oltre 1,4 miliardi di euro all’anno nel settore (circa un quarto del bilancio provinciale complessivo). Ma se aumentano le risorse e i cittadini sperimentano crescenti difficoltà ad accedere alle cure, è evidente che il problema non è solo di finanziamenti. Serve una riflessione seria su come vengono impiegate le risorse, su quali modelli vengono adottati e su quanto le strutture siano davvero capaci di rispondere ai bisogni reali.

Il rischio è quello di alimentare un sistema dove la presa in carico clinica viene sostituita da una gestione amministrativa delle transizioni, spesso scollegata dalla storia del paziente. I professionisti sanitari, in particolare nei reparti per acuti, hanno più volte segnalato divergenze tra le indicazioni cliniche e le decisioni assunte a distanza dal GAT-R, generando confusione e rischi anche sul piano medico-legale.

Per questo oggi, di fronte a un cambio ai vertici, la vera urgenza non è solo nominare un successore, ma avviare una revisione profonda del modello stesso. Bisogna ripartire da alcuni punti fermi: restituire centralità al giudizio clinico dei professionisti; garantire percorsi riabilitativi realmente accessibili, soprattutto per le persone più vulnerabili; integrare il territorio non come luogo di “dimissione precoce”, ma come parte attiva della cura; raccogliere e pubblicare dati aggiornati anche sul settore accreditato, ad oggi ancora opaco; e infine, aprire un confronto trasparente e stabile con chi la sanità la vive quotidianamente, da utente o da operatore.

La sanità pubblica non può essere ridotta a un algoritmo. È un patto sociale fondato sulla prossimità, sulla dignità e sulla cura. Ogni scelta organizzativa che si allontana da questi valori rischia di trasformare un diritto in un privilegio.

L’uscita di scena di un dirigente può rappresentare un momento di transizione, ma non deve essere un’occasione persa. È il momento giusto per correggere la rotta e dare risposte vere a chi oggi si sente escluso, dimenticato o lasciato solo.