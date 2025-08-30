CARLO GUARDINI * FUNIVIA DEL BONDONE: «LA LOGICA DICE “NO”, È PREVENTIVATO UN DEFICIT D’ESERCIZIO DELL’ORDINE DI 2-3 MILIONI D’EURO L’ANNO»

11.03 - sabato 30 agosto 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Carlo Guardini

Più che d’una Via (Valutazione d’impatto ambientale) il progetto della funivia del Bondone necessita a mio avviso, d’una purtroppo inesistente Vil (valutazione d’impatto logico), scevra delle ansie, pulsioni e tensioni politico-elettorali sottese.

E nel paragonare questo insano progetto a quello, per molti versi, analogo, del Ponte sullo Stretto (Ponte Salvini), propongo i miei tre termini della valutazione logica dell’opera

1) Costi: ogni progetto di coinvolgimento dei privati, è fallito. Si parla di 30-100 milioni di euro con prospettive gestionali da pozzo di San Patrizio con preventivato deficit d’esercizio dell’ordine di 2-3 milioni d’euro l’anno. Ovviamente gli investitori privati sono scappati: ma mamma Provincia caparbiamente continua a volerci essere. E mi chiedo con quale coscienza etico-amministrativa qualsiasi responsabile della «res publica» a qualsiasi livello, possa prospettare un simile scenario deficitario per un’opera che non è certo indispensabile, anche al netto delle invocate pulsioni pseudo futuristiche: tutto sarà più bello, Trento crescerà, eccetera.

2) Progettualità del Bondone. Storicamente purtroppo orfana d’una sua identità, la Montagna di Trento che ha notevoli possibilità e potenzialità, anziché dirimersi e migliorarsi, cade nel consunto e vecchio tranello: impianto uguale turisti uguale guadagno. In alternativa e rinuncia all’affermazione di una propria identità distinguente e distintiva (costituita dall’immenso patrimonio naturalistico declinato in ogni stagione), ecco l’illusione mefitica del la funivia che risolve tutto. Tutto ciò si consuma, ancor peggio, anche in netta contrapposizione ai più attuali trend della domanda turistica, alla costante ricerca di naturalità e autenticità.

3) Priorità. Comune di Trento e Provincia strenuamente proiettati alla funi- via del Bondone, della quale Trento ed il Trentino possono invece e serena- mente fare a meno, dovrebbero di contro focalizzarsi su ben altre priorità e urgenze: riordino della sanità, sistema welfare carente a fronte d’un veloce invecchiamento della popolazione, reperimento di medici e infermieri che sarebbe possibile -alla luce della nostra declamata autonomia- progettando interventi e iniziative migliorative rispetto alle condizioni nazionali.

Ma rassegniamoci, aspettando la funivia del Bondone ed il fantomatico Ponte sullo Stretto. Mala tempora currunt!