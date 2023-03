BOMMASSAR (PRESIDENTE ORDINE PSICOLOGI – TRENTINO): VIOLENZA PSICOLOGICA: « IL POTERE SERVE AD ALIMENTARE IL PIACERE NARCISISTICO, PER MANTENERE LO “STATUS QUO” SUL PIANO SOCIALE »

08.03 - martedì 7 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

riguardo il tema della “violenza psicologica” le allego una mia nota, che si collega ad un recente convegno organizzato sabato 3 marzo dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trento.

*

Roberta Bommassar

///

l tema delle violenze psicologiche è un tema di grande attualità. La realtà ci dice che è un fenomeno molto diffuso e presente in modo endemico nelle relazioni tra le persone.

Sabato 3 marzo la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trento attraverso la sua presidente Paola Taufer ha dedicato a questo tema un convegno dal titolo “ Tracciare i confini del rispetto. Le violenze psicologiche di genere” che nasce come momento di riflessione sull’onda della recente pubblicazione curata dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento in collaborazione con il CPO.

La violenza psicologica è una dinamica relazionale che si sviluppa in tutte quelle relazioni in cui è presente uno squilibrio di potere tra i diversi soggetti ed è esercitato da chi lo detiene per controllare la relazione. Il potere ha una grande forza seduttiva che serve ad alimentare un piacere narcisistico sul piano individuale e a mantenere lo status quo sul piano sociale, culturale e lavorativo. I luoghi della violenza psicologica sono quindi molto numerosi, si va dalla dimensione di coppia, alla famiglia per toccare infine i luoghi di lavoro, della scuola e delle istituzioni (politiche, culturali e scientifiche).

La violenza psicologica di nutre di stereotipi basati sul presunto valore degli uni contro il disvalore degli altri. La violenza psicologica si esprime attraverso comportamenti di svalutazione, sarcasmo, attacco alla rappresentazione di Sè e ha esiti psicopatologici molto importanti sul piano della stima di sè e del benessere psicologico. Tutti questi aspetti sono stati affrontati nella pubblicazione curata dell’Ordine degli psicologi.

Nel seminario del 3 marzo si è dato spazio alle riflessioni sulla violenza psicologica che si sviluppano in un ambito particolare che sono i rapporti tra i due sessi, coinvolgendo quindi le dinamiche relazionali trai due sessi nella coppia (relazione della dott.ssa Piera Franceschi rappresentante pari opportunità dell’ ordine degli psicologi di Trento), nella società ( dott.ssa Chiara Volpato dell’Università Bicocca di Milano) e nell’àmbito delle discriminazioni di genere (dott.ssa Margherita Graglia Margherita Psicologa-psicoterapeuta, saggista e formatrice).

Le conclusioni del convegno sono state portate dal dott. Marco Monzani (Componente della Commissione provinciale Pari Opportunità, criminologo).

È stato certamente un’occasione di confronto molto aperto e qualificato che ha consentito di condividere con la cittadinanza una riflessione che sviluppa quella “consapevolezza” da tutto i relatori considerato l’unico vero argine alla violenza psicologica.

*

Roberta Bommassar

Presidente Ordine degli Psicologi della provincia di Trento