12.16 - martedì 22 novembre 2022

Azione Universitaria contro il costo del parcheggio di Monte Baldo. La rappresentanza studentesca di Azione Universitaria, appreso che il parcheggio di Monte Baldo da oggi 22 Novembre diventerà a pagamento, si ritrova a dover contestare nel modo più assoluto e deciso l’inopportunità di tale decisione.

A Trento, si contano quasi 17.000 studenti che contribuiscono senza dubbio allo sviluppo economico Trentino.

Uno studente deve far fronte a numerose spese durante il mese: il costo dell’affitto, le utenze, la spesa dei generi di prima necessità, libri e molto altro.

Apparentemente 1 euro di parcheggio potrebbe sembrare una cifra irrisoria, se presa singolarmente, ma moltiplichiamo 1 euro per 30 giorni 30 euro pesano in modo non indifferente sull’economia degli studenti universitari.

Ciò vuol dire che in 1 anno si impone allo studente di versare nelle casse comunali un l’equivalente di un ulteriore mese di affitto, solo per poter esercitare il suo diritto di studiare in biblioteca.

Ma non solo, infatti, il Monte Baldo era il parcheggio di assestamento, che consentiva agli studenti di lasciare lì il proprio veicolo per giungere in facoltà con i mezzi pubblici per usufruire dei quali gli studenti già pagano annualmente una quota.

Azione Universitaria chiede al Sindaco di intervenire senza indugi per ripristinare la gratuità almeno diurna del parcheggio Monte Baldo e chiede al Sindaco che le rappresentanze studentesche siano ricevute per un confronto sul tema.

*

I rappresentanti di Azione Universitaria

Giulia Clara Balestrieri

Giacomo Mason