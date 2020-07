AVV. VALCANOVER * SICUREZZA TRENTO: « HA RIAPERTO LO SHOP DEL “PECCATO” DELLA PORTELA, A FIANCO SONO RIPRESI I TRAFFICI DI DROGA »

Ha riaperto lo shop del “peccato” della Portela. Ed a fianco sono ripresi i traffici. Non poteva che essere così. Prima si sono spostati un po’ qua, un po’ là.. Si sposteranno ancora.

Come è da anni. La topografia della scena della droga è vasta Dietro il Liceo, Piazza Duomo, Piazza Dante, il Parco S Marco, Piazza S, Maria, la Portela….per stare solo in centro.

Ogni volta, ogni luogo si porta seco legittime lamentazioni. Interventi repressivi.

E poi plausi per gli interventi di polizia (quale è, in tutti i sensi , quello ex art 100 TULPS)

Tutto, ogni volta, inutile.

E si ricomincia daccapo.

*

Avv. Fabio Valcanover

*

Foto: Google Maps