AVV. VALCANOVER * SCUOLE TRENTINO: «INGRESSO CANI ANTIDROGA? NON È STATA UNA REPLICA DEL DOTTOR DOLITTLE»

07.21 - mercoledì 13 novembre 2024

Gentile direttore Franceschi,

certo che si possono sollevare obiezioni. Di tutti i generi. Malgrado il “tireremo diritto” della Assessora Pat, Francesca Gerosa. Ma…

Ma per prima cosa occorre che genitori, studenti professori che sono interessati ad una riflessione critica sulla vicenda chiedano – esercitando il diritto di accesso alla documentazione- copia dei provvedimenti ( se ci sono) autorizzatori della Autorità scolastiche (degli istituti dove si sono svolti gli accessi con cani).

Per ora una sola osservazione. I cani non sono stati fatti entrare nelle scuole (diverso potrebbe essere per gli altri accedenti) per parlare con gli studenti. Non è stata una replica del dottor Dolittle.

Ma altro.

*

Avv Fabio Valcanover

Trento