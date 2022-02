AVV. VALCANOVER * – COLTIVAZIONE CANNABIS: « IL CONSIGLIO D’EUROPA CONSENTE IL CONSUMO PERSONALE, PER GIULIANO AMATO ANDREBBE CONTRO I TRATTATI INTERNAZIONALI »

7.56 - giovedì 17 febbraio 2022

Que reste-t-il de referendum? Uno si, uno no, uno si, uno no, uno si, uno no….come i petali di una margherita. In cauda venenum…. Giuliano Amato parla e dice che il referendum sulla cannabis -ultimo petalo staccato della margherita- per via della legalizzazione della coltivazione andrebbe contro trattati internazionali.

Bah… Eppure …

Dec. 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (1)

Decisione quadro del Consiglio d’Europa riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

*

Articolo 2

Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori.

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

a) la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti;

b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

c) la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

Che funzione hanno le decisioni quadro? Parametro interposto di costituzionalità delle norme… Fonte …Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) 16 giugno 2005 *

Quindi sarebbe ben stato possibile un referendum che avrebbe riportato la norma sugli stupefacenti nell’ ambito della normativa europea..

Vediamo cosa scrivono nelle motivazioni.

Tornando all’ incipit que reste-t-il de legalizzazione ?

Si ricomincia…

*

Avv. Fabio Valcanover

Trento