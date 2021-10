ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * CALENDARIO 2022: PRESIDENTE GIRARDI, « INVIATECI LE FOTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER LA SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA MOBILITÀ PUBBLICA »

Transdolomites ha in programma la pubblicazione del calendario 2022. Abbiamo avviato un percorso editoriale centrato sui calendari per fare in modo che il calendario diventi uno strumento per diffondere cultura ed essere una pubblicazione che agli appassionati piaccia essere conservato nel tempo.

Il tema del 2022 è quello dell’accessibilità al servizio pubblico raggiungibilità dei territori anche di periferia. Il soggetto in particolare è il treno. Treno che con l’accesso a raso permette in indipendenza l’accesso nei riguardi di chi si muove in carrozzella, mamme con passeggino, invalidi. Tutti soggetti che nello scalino del pullman o autobus incontrano una barriera che impedisce la salita al mezzo pubblico. Il servizio pubblico deve includere la società civile nell’offerta del servizio e non escludere.

Lo stesso dicasi una volta a bordo.

Il pullman ad es. non dispone di servizi igienici e di spazi adeguati per muoversi mentre i treni moderni permettono ai soggetti deboli di muoversi all’interno di accedere ai servizi a bordo. C’è poi il tema del trasporto bici, lo sci e la raggiungibilità delle stazioni sciistiche senza uso dell’auto.

La Val Pusteria con intermodalità treno-fune a Perca, Versciaco è un esempio molto conosciuto. Lo stesso dicasi per l’intermodalità sulla ferrovia Trento-Mezzana a Marilleva. Siamo alla ricerca di foto che raccontino questi esempi e anche esempi di barriere architettoniche che ostacolano i cittadini nell’uso del servizio di mobilità pubblica.

Chi avesse a disposizione simile materiale fotografico ed avrà piacere nel renderlo disponibile potrà inviarlo a [email protected] La pubblicazione del materiale fotografico selezionato citerà il nominativo dell’autore. Scopo del calendario sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche e della mobilità pubblica.

Il calendario infine avrà lo scopo di autofinanziare Transdolomites a sostegno delle attività sul trasporto pubblico in particolare ferrovia e le iniziative volte ad una sempre maggiore sensibilizzazione sul temi della mobilità pubblica.

*

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites APS