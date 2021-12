ASSOCIAZIONE FILOROSSO ODV – AICEC * COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: « SOLIDARIETÀ, IN VISTA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE IN ARRIVO PRODOTTI TIPICI DELL’ISOLA CARAIBICA »

8:08 - 18/12/2021

Anche per questo Natale prosegue l’impegno dell’associazione Filorosso Odv, in collaborazione con Aicec, l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba di Torino, che, grazie alla campagna “Sano, giusto e solidale“, si propone di importare in Italia una serie di prodotti tipici dell’isola caraibica, allo scopo di sostenerne i produttori e lo sviluppo rurale.

Dopo il successo delle numerose distribuzioni che si sono susseguite negli scorsi mesi, che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito presso i consumatori trentini, l’associazione Filorosso sarà presente anche ai tradizionali Mercatini di Natale di Trento, dal 20/12 al 24/12 e dal 27/12 al 30/12, con una casetta nell’ambito del Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà, fortemente voluto dal Comune di Trento e dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Per l’occasione, in vista delle festività natalizie, sono in arrivo anche una serie di prodotti speciali, sempre provenienti da Cuba e realizzati con materie prime biologiche, che potranno essere ordinati singolarmente oppure organizzati in interessanti ceste particolarmente adatte come idea regalo.

Oltre al Miele biologico Millefiori con note di mandorlo 100% cubano e le tavolette di Cioccolato fondente 60% di cacao, lo Zucchero biologico 100% cubano, i succhi di Mango e Tamarindo e il Caffè arabica Bio in grani e macinato, si aggiungono alcune prelibatezze ricavate da alcuni preziosi frutti tipici dell’isola caraibica, come le confetture di Mango e Guayaba, ed il Dulce de Coco, in vasetto di vetro sottovuoto.

Il Miele Millefiori di Cuba Tierra Libre è prodotto dalla Empresa Apicola Cubana (Apicuba) e nasce dal lavoro di api allevate da campesinos particulares e da cooperative agricole, in un territorio perfetto: grazie al bassissimo utilizzo di fertilizzanti chimici e pesticidi infatti il miele cubano ha una purezza inconfondibile. Lo Zucchero biologico 100% cubano, prodotto nello stabilimento Carlos Baliño di Villa Clara è uno zucchero dal sapore caramellato, prodotto da canna tagliata sapientemente nel giusto momento di maturazione dai macheteros di Cuba. Il Cioccolato fondente 60% di cacao monorigine di Cuba, importato anch’esso da Cuba Tierra Libre, è realizzato con cacao di Baracoa e zucchero di canna bio. Il Caffè arabica Bio, in grani o macinato, proviene dalle montagne delle Province di Guantánamo, Santiago de Cuba e Granma, ed è coltivato dai campesinos e dalle cooperative del Grupo Agroforestal de Cuba.

Tutti i prodotti sono disponibili e prenotabili sul sito web dell’associazione Filorosso (www.filorossoonlus.org), singolarmente o organizzati in pregiate confezioni regalo, dedicate a tutti i gusti, e si potranno ritirare, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione, da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, oppure dal 27 al 30 sempre di dicembre, presso la casetta dell’associazione Filorosso all’interno del Mercatino di Natale di Piazza Fiera, a Trento, dalle ore 10:00 alle 15:00, dove saranno disponibili anche altri prodotti, come alcuni tipici ricami provenienti da Trinidad, ma anche zaini, borse, abbigliamento e libri.

Il ricavato delle vendite verrà tutto destinato al progetto di solidarietà “Ambulanze per l’emergenza a Santa Clara e Santiago”, al quale è possibile contribuire attraverso una donazione con bonifico bancario intestato a Filorosso ODV, con causale “donazione Lucha al COVID – erogazione liberale”, al conto corrente con Iban