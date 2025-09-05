ASSESSORE PAT MARCHIORI * AUTONOMIA SPECIALE: «RENDE IL TRENTINO TERRA CAPACE DI GUARDARE AL FUTURO, CON FIDUCIA»

17.28 - venerdì 5 settembre 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Assessore Simone Marchiori.

///

Come ogni anno, il 5 settembre ci invita a riflettere sul significato e sul valore della nostra Autonomia speciale: un bene prezioso, che affonda le radici nella storia della nostra comunità, grazie alla quale è stato possibile trasformare le difficoltà del passato in occasioni di crescita e sviluppo, rendendo il Trentino una terra capace di guardare al futuro con fiducia.

Celebrare questa giornata significa ricordare i sacrifici e l’impegno di chi ci ha preceduti, ma anche rinnovare la responsabilità che abbiamo oggi, come cittadini e come istituzioni, nel custodire e far vivere quotidianamente questa eredità. L’Autonomia non è infatti un punto di arrivo, bensì un processo in continuo divenire: richiede attenzione, partecipazione, capacità di adattarsi ai cambiamenti, di affrontare le sfide nuove che la società ci pone.

In una società frenetica, in continua evoluzione, occorre quindi evitare il rischio che venga percepita come un concetto lontano, astratto, o che le stesse celebrazioni della Giornata dell’Autonomia restino confinate a un momento rituale, solenne ma distante dalla vita delle persone. L’Autonomia, al contrario, vive soltanto se sappiamo coltivarla con partecipazione, renderla concreta nelle scelte collettive, adattarla alle sfide del nostro tempo.

Anche per tale ragione abbiamo deciso di affiancare alle celebrazioni istituzionali del 5 settembre una rassegna di appuntamenti diffusi sul territorio, pensata per raccontare e condividere il senso dell’Autonomia con linguaggi diversi. Già questa sera, accanto alla cerimonia istituzionale in Sala Depero, il concerto gratuito dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Bonporti” di Trento e Riva del Garda offrirà un’occasione di riflessione e partecipazione. Un momento diverso, ma al contempo di grande valore simbolico e culturale: un segno tangibile di come anche l’arte e la creatività possano diventare strumenti per trasmettere valori e memoria, rendendoli vivi per l’intera comunità parlando anche alle nuove generazioni.

I principi di libertà, responsabilità sviluppo su cui si basa la nostra speciale Autonomia si concretizzano infatti appieno solo se accompagnati da una forte partecipazione popolare, dalla quale scaturisce la linfa vitale dell’autogoverno: la possibilità di decidere insieme, di orientare le politiche e di costruire un futuro in cui il Trentino possa continuare a essere protagonista. Per questo è fondamentale che tutti i cittadini trentini sentano l’Autonomia come qualcosa che gli appartiene profondamente. Non un concetto lontano, confinato alle celebrazioni ufficiali, ma uno strumento concreto che offre opportunità e, allo stesso tempo, richiede responsabilità individuali e condivise.

Parlare di Autonomia, soprattutto oggi, significa anche confrontarsi con le grandi sfide globali che ci attendono: dalla transizione ecologica alla digitalizzazione, dalle trasformazioni del mondo del lavoro alle nuove esigenze sociali e demografiche, fino alla crescente complessità geopolitica. L’Autonomia ci mette a disposizione gli strumenti per possono aiutarci a navigare queste rotte ancora in parte sconosciute: sta a noi utilizzarli con lungimiranza, senza smarrire la forza delle nostre radici e la storia che ci ha reso la comunità che siamo.

Un’attenzione particolare va rivolta ai giovani, coloro che erediteranno questo patrimonio. È a loro che dobbiamo far comprendere il senso di una conquista che non è mai definitiva, ma che si rinnova di generazione in generazione. Come assessore alla promozione della conoscenza dell’Autonomia, sento forte nei loro confronti la responsabilità trasmettere questo importante patrimonio valoriale e identitario, affinché venga esercitato al meglio per il bene della comunità.

La Giornata dell’Autonomia è dunque un’occasione per rinnovare la memoria della nostra storia, ma anche un impegno verso il futuro. Custodire i valori che ci hanno reso una comunità autonoma significa rafforzarne la capacità di essere protagonista: una terra che valorizza le proprie specificità, che non ha paura di innovare e che sa guardare avanti con ambizione.

È questo lo spirito con cui celebriamo la nostra Autonomia, ed è questo lo spirito con cui intendiamo continuare a coltivarla, giorno dopo giorno, insieme ai cittadini trentini.

*

Simone Marchiori

Assessore Pat alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’autonomia