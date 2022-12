ASSESSORE PAT FAILONI * TURISMO TRENTINO: « “GARDA TOURISM FACTORY”, IL MOTORE DI UNA TRASFORMAZIONE VINCENTE »

16.47 - giovedì 15 dicembre 2022

Grandissima partecipazione ieri sera a Riva del Garda per la seconda edizione dell’evento che ha posto l’accento sui dati straordinari del 2022 dell’ambito Garda Dolomiti e uno sguardo sui progetti 2023!

“Dove eravamo rimasti?” Un anno fa, nella presentazione del nuovo posizionamento di APT era stato delineato il profilo dell’ospite ideale: colui che vuole rimanere giovane a qualsiasi età, essere in movimento, mangiare sano, imparare a rallentare e rimanere curioso, in due parole Stay Young. Un anno dopo, nella seconda edizione di Garda Tourism Factory, l’annuale evento dedicato al turismo di Garda Dolomiti, una folta assemblea si è ritrovata presso il Palacongressi di Riva del Garda, per verificare come si sta evolvendo l’area leader del Trentino, non a caso il tema era “Dall’oggi al domani: turismo in trasformazione”.

Un successo travolgente, quello che continua a riscuotere l’ambito alto-gardesano, come confermato dai dati sulle presenze. Il 2022 ha sfiorato i 3,9 milioni di presenze. Nel complesso il Garda Trentino ha registrato rispetto al 2019 un +4,1% di presenze certificate, la Valle di Ledro +18,3%, la Valle dei Laghi +32,8% mentre Comano chiude con un -7,7%, nonostante il +7,9% registrato dall’extralberghiero.

Oggi il dialogo quotidiano tra i dodici presidenti e direttori delle APT, Trentino Marketing e la Provincia Autonoma di Trento porta a un lavoro importante di piena sinergia. Garda Dolomiti guarda proprio a questo con i territori vicini: non esiste nessuna conquista ma la volontà di lavorare insieme perché l’ospite non guarda i confini, vuole un territorio unico che sappia vendersi nelle sue peculiarità. È altrettanto importante l’aspetto della destagionalizzazione: anche per l’estate 2022 ci sono stati territori che nonostante i numeri alti complessivi nella stagione, nel mese di agosto hanno registrato un segno negativo a livello di presenze. Questo dato l’abbiamo visto in ottica positiva: abbiamo dimostrato come si riesca a raggiungere numeri i flussi nell’altissima stagione e convincendo i turisti a venire in altri periodi. Non si deve più parlare di basse o medie stagioni ma solo di “belle stagioni”.

Al fine di innalzare sempre più la qualità della destinazione, diverse sono le iniziative messe in campo per una miglior gestione del territorio, come sottolineato dal Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti: “Abbiamo ideato la Conferenza del Turismo con la quale abbiamo toccato diverse tematiche dall’elaborazione di una strategia comune per una gestione più trasparente degli alloggi ad uso turistico alla creazione di una polizia turistica, dalla carenza dei lavoratori nel comparto turistico fino al tema dei rifiuti. Lato outdoor, abbiamo iniziato a rinnovare la segnaletica bike e creato la prima squadra dei Garda Rangers per manutenere il territorio. Data la vastità del nostro ambito, siamo contenti di annunciare che il prossimo anno i Rangers saranno tri-plicati. Infine abbiamo attivato nuovi tavoli, in primis quello enogastronomico con l’obiettivo di creare un prodotto turistico definito per trasformare ottobre nel mese del gusto.”

Sguardo poi sui progetti del 2023, tra i quali i grandi eventi – dal ritorno della Coppa del Mondo di Windsurf dopo più di quarant’anni alla tappa del Giro d’Italia fino ai Campionati Italiani di Ciclismo Professionisti crono e linea -, l’attenzione particolare alla mobilità sostenibile con l’iniziativa Bus&Go, la ristrutturazione dell’ufficio di Comano, l’apertura di un nuovo info point a Sarche e il nuovo magazine che racconterà il territorio.

Congratulazioni per il grande lavoro all’APT Garda Trentino, al Presidente Silvio Rigatti, al Direttore Oskar Schwazer e a tutto lo staff! Avanti così.